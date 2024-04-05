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Интерфакс-АВН

Филиппины и Япония готовят договор о возможности размещать войска друг у друга - филиппинский посол

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На фото совместные учения флотов Филиппин и Японии. Фото Reuters
На фото совместные учения флотов Филиппин и Японии. Фото Reuters.

Лондон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Манила и Токио близки к заключению соглашения, которое разрешит Филиппинам и Японии развертывать войска на территории друг друга, сообщает в четверг издание Financial Times (FT).

"Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес заявил, что Маниле и Токио осталось немного для подписания "Соглашения о взаимном доступе", которое, в частности, позволит военным тренироваться и вести маневры на территории стран-участниц договора", - информирует издание.

Он уточнил, что стороны обсуждают размещение войск на ротационной основе - наподобие того, каким образом войска США находятся на Филиппинах, хотя филиппинские законы запрещают постоянное нахождение в стране иностранных вооруженных сил.

Посол выразил надежду, что соглашение заключат вскоре после запланированного на 12 апреля в Вашингтоне трехстороннего саммита с участием президента США Джо Байдена, президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего и премьера Японии Фумио Кисиды.

В свою очередь в МИД Японии подтвердили FT, что стремятся как можно скорее заключить соглашение с Филиппинами, но опровергли сведения, будто обсуждают отправку Сил самообороны Японии в эту страну.

Источники, близкие к японскому правительству, отмечали, что скорее Силы самообороны будут присутствовать на Филиппинах не на ротационной основе, а лишь для участия в совместном морском и воздушном патрулировании с США.

В свою очередь Ромуальдес также сказал, что Филиппины, США и Япония могут вскоре достичь соглашения о совместных патрулях ВМС трех стран. Он пояснил, что стороны завершают проработку деталей, включая то, как часто и где будет идти патрулирование.

Посол добавил, что Филиппины и США подошли "вплотную" к заключению договора об обмене данными военной разведки.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море, разные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузов на $5 трлн.

Одновременно с тем Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии. В феврале 2023 года Вашингтон и Манила заключили соглашение о предоставлении американским военным доступа дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти.

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Бруней
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Китай
Малайзия
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Филиппины
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