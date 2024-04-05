СВО на Украине: "Запад единодушно не желает выяснять причины конфликта", — считает Жак Огар (Valeurs Actuelles, Франция)

Французский офицер Жак Огар в беседе с VA доказывает несостоятельность пропаганды, которую Запад распространяет об украинском конфликте. Он сравнивает ее с информационной войной НАТО в Косово, когда альянс демонизировал сербов для оправдания своих военных действий.

Офицер парашютно-десантных войск Иностранного легиона и войск специального назначения Жак Огар в своем недавно вышедшем очерке доказывает несостоятельность нарратива, который Запад поспешил выработать в отношении причин конфликта на Украине сразу после его начала. Критика подкреплена опытом автора в информационной войне в Руанде в 1994 году и в Косово в 1999 году.

Valeurs Аctuelles: Вы утверждаете, что нашли на Украине принципы управления информацией, которые Вам хорошо известны. Каковы они?

Жак Огар: В 1994 году, спустя пять лет после падения Берлинской стены и три года после распада СССР, у меня был очень западный взгляд на соотношение сил. Я был уверен, что свободный мир одержал победу над советским тоталитаризмом. Как только я приехал в Руанду, меня поразило изменение отношения американцев к нам. Их журналисты брали на себя роль обвинителей, осуждали действия Франции и ее армии. Помню, как один из них спросил меня: "А вам не стыдно находиться в Руанде после всего, что вы там сделали?" От изумления я вытаращил глаза. Ведь я гордился ореолом благородства возложенной на нас миссии: положить конец геноциду руандийских тутси со стороны правящих жрецов хуту. Я был ошеломлен, узнав, что наш "американский друг" обвиняет Францию. Вскоре я понял, в какой мере Руанда и соседняя ДРК (Демократическая Республика Конго) были полем битвы крупных держав. Ставки в этой битве, которая продолжается и сегодня, были очень хорошо описаны Джоном Ле Карре в романе "Песня для зебры".

— Тот же вывод напрашивается и по ситуации в Косово, где вы командовали французским спецназом, занимали стратегически важную должность...

— Как только из Косово потянулись колонны албанских беженцев (сентябрь 1998 года), медиамашина была запущена, чтобы провозгласить начало "геноцида" со стороны сербами. Во главе этого маневра стояли те же люди, что и в Руанде: Клинтоны и их проклятая душа, Мадлен Олбрайт, бывший посол в ООН. Она озвучила цифру в 200 тысяч гражданских лиц, уничтоженных сербами. Это абсолютно не соответствует действительности. Всего было убито шесть тысяч человек, солдат и мирных жителей с обеих сторон вместе взятых, что, конечно, слишком много, но, очевидно, не оправдывает применение к этому термина "геноцид".

— Вы указываете на роль НАТО в этих манипуляциях.

— Участие в косовском конфликте было для этой военной организации первым после окончания холодной войны. Поскольку я тогда имел непосредственное отношение к НАТО, у меня была возможность наблюдать за их действиями изнутри. Вопреки заявлениям, сделанным во время переговоров в Рамбуйе, целью был не мир, а война: цель — вмешаться, чтобы отделить Косово от Сербии и тем самым раз и навсегда покончить с Югославией. Сербов демонизируют, чтобы оправдать будущие военные действия.

— По вопросу Украины вас настораживает единодушие Запада...

— Да, конечно. Поскольку такое спонтанное единодушие меня насторожило, я обратился к аналитике Владимира Волкова, моего учителя по дезинформации, чтобы усмотреть нужное сквозь пелену информационной войны. Он говорил: "Когда все согласны — это значит, где-то засада волка". Или еще его выражение: "Когда экстраполируют ставки и потери, это подозрительно"... Я не верил в российское наступление, потому что был плохо информирован в то время. Но сегодня мы лучше понимаем причины. Мы знаем, например, что 17 февраля 2022 года, за семь дней до начала спецоперации, украинцы атаковали Донбасс. С этого дня интенсивность их обстрелов резко возросла. 24 февраля Путин ответил на украинское наступление, чтобы защитить русскоязычное и пророссийское украинское гражданское население в регионе. Российские войска, развернутые для спецоперации, значительно превосходили украинцев по численности (в соотношении один к трем), но Кремль, несомненно, верил, что их примут как освободителей, что приведет к падению режима в Киеве. Последующие недели ясно показали, что это было серьезным просчетом. Тем временем пропагандистская машина НАТО была приведена в движение, и я обнаружил у ее руля наследников упомянутых выше демократов: Джо Байдена и Энтони Блинкена, дуэт, который сорвал мирные переговоры в начале конфликта.

— Кровопролития можно было избежать?

— Да, об этом в конце 2022 года свидетельствуют слова Давида Арахамия, советника Владимира Зеленского, который до того руководил переговорами в Стамбуле в конце марта-начале апреля. Он вернулся в Киев с уже готовыми соглашениями, которые должны были остановить спираль вооруженного конфликта. Именно Борис Джонсон, которого подстрекали из Вашингтона, своей поездкой в Киев добился того, что президент Зеленский отказался вести переговоры в обмен на заверения в военной и финансовой поддержке Запада. Англо-американская ответственность в этом деле огромна.

— В Вашингтоне одним из ключевых чиновников является Виктория Нуланд, третья по значимости фигура в американской дипломатии, которую газета New York Times назвала "решительным сторонником жесткой политики в отношении путинской России". Она только что подала в отставку. Является ли это еще одним признаком изменения политики США в отношении Украины?

— Пока не совсем ясно. В связи с этим мы узнали, что Госдепартамент потратил не пять миллиардов долларов на финансирование путча на Майдане в январе 2014 года, в результате которого был свергнут президент Янукович, а 10,5 миллиардов долларов. Нуланд, несомненно, стала слишком заметной для демократического лагеря, чей лидер сейчас сражается за переизбрание в неблагоприятном для себя контексте, потому что американцы сомневаются в его стратегии. Американская администрация, как известно, непостоянна. Она способна как начать все с чистого листа, так и на самобичевание, если того требуют ее интересы. Это ее фирменный знак.

— Известно ли нам что-нибудь еще о преступлениях, совершенных в Буче и Изюме на Украине, которые были немедленно приписаны русским?

— На мой взгляд, эти дела о военных преступлениях тесно связаны с информационной войной, которая как никогда бушует между двумя противоборствующими сторонами. Что касается преступлений в Буче, то я отмечаю, что отчет следователей французской жандармерии, направленных на место происшествия, так и не был опубликован. Достоверный источник сообщил мне, что следователи обнаружили доказательства, указывающие на вину Украины. На ум приходит одно имя: что делал на месте событий 2 апреля 2022 года знаменитый батальон "Сафари" СБУ, службы безопасности Украины? Такие дела никогда не бывают простыми. Один из мною почитаемых стариков, генерал Морис Шмитт, который после долгого оперативного опыта командовал войсками, любил объяснять, что в такого рода конфликтах за военные преступления и бесчинства неизбежно приходится отвечать более или менее одинаково каждой из сторон. Вопреки тому, что нам говорят, чистой войны не бывает. Это трагедия, и лучше дипломатия, чем война.

Заголовок очерка Жака Огара: "Конфликт на Украине. Критический взгляд на причины одной стратегии", издательство HugoDoc, 2024.