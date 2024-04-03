Белорусская модернизация ЗРК «Оса» – необходимость вызванная временем.

Сегодня одной из основных сфер, которой следует уделить особое внимание, является противодействие БПЛА, как на тактическом, оперативном, так и на стратегическом уровнях.

Как показывает опыт специальной военной операции на Украине комплексы ПВО, РЭБ, РЭР в последнее время получили ключевую роль в прикрытии войск, штабов, складов, а также критической инфраструктуры в глубоком тылу.

В свою очередь специалисты государственного военно-промышленного комплекса (ГВПК) Беларуси стараются преуспеть в данном направлении и учитывать при разработке нового вооружения не только опыт СВО, но и основные тенденции развития современных систем вооружения по всему миру.

В частности, белорусы взялись за модернизацию ЗРК «ОСА», который показал высокую эффективность в борьбе с украинскими БПЛА. Недавно, 28 февраля ГВПК отчитался о полевых испытаниях модернизированного ЗРК «Оса» и зенитных управляемых ракет на мощностях борисовского оборонного предприятия.

«Госкомвоенпром успешно провел полевые испытания с боевой стрельбой модернизированной боевой машины 9А33-2Б из состава зенитного ракетного комплекса «Оса», – отметили в ГВПК.

Военные инженеры уточнили, что модернизация затронула все основные системы боевой машины, что значительно улучшило ее боевые и эксплуатационные характеристики. В частности, после проведения работ была увеличена дальность обнаружения целей, повышена точность определения координат цели и улучшена помехозащищенность аппаратуры. Также были автоматизированы процессы топопривязки и ориентирования.

В ходе проведенных испытаний ЗРК оперативно занял позицию, обнаружил цель и успешно поразил ее первой выпущенной ракетой, что подтвердило заявленные технические характеристики боевой машины.

Важно отметить, что современное оборудование и программное обеспечение позволяют «Осе» обнаруживать цели на расстоянии до 50 км и уверенно поражать их с дальности в 12 км. Кроме того, после модернизации заряжающая машина может перевозить 24 ЗУР, то есть вдвое больше, чем было у советского образца. Более того, весь комплекс теперь построен на современном шасси МАЗ-6317.

Вместе с тем, предприятиям, занимающимся производством и модернизацией боевых машин, следует обратить внимание на дополнительные системы и комплексы защиты. Необходимо уделить внимание установке дополнительного бронирования кабины, рабочих мест командира и операторов, установить бронестекла и т.д. Кроме того, важно оснастить машины защитой от FPV-дронов, хотя бы с использованием портативных РЭБ.

Например, в России НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» разрабатывают специальные антидроновые средства, включая лазерные системы для подавления оптических элементов беспилотников и средства РЭБ, устанавливаемые на боевые машины.

Как мы уже отмечали, своевременная адаптация новых комплексов вооружений под реальные боевые условия является ключом к успеху. Сегодня важно иметь гибкий подход не только в разработке и модернизации комплексов вооружений, но и в упрощении долгих бюрократических процессов.

Павел Ковалев