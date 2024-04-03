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Интерфакс-АВН

НАТО разрабатывает план помощи Украине на сумму до $100 млрд - СМИ

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Брюссель. 2 марта. ИНТЕРФАКС - НАТО работает над идеей пятилетнего пакета помощи Украине на сумму до $100 млрд, который будет действовать вне зависимости от возможных политических перемена на Западе, в частности, в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, сообщает во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Это станет переходом Рубикона. У НАТО появится роль в координировании летальной поддержки Украины... Я вижу признаки появления консенсуса", - рассказал газете один из дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам нескольких дипломатов, так называемое предложение "Миссия для Украины" выдвинул генсек НАТО Йенс Столтенберг. Согласно плану, альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят 32 страны-члена альянса.

Если предложение будет одобрено, оно даст НАТО контроль над возглавляемой США контактной группой по Украине и позволит альянсу управлять поставками летального оружия Киеву, поясняет газета.

Она подчеркивает, что работа над планом Столтенберга проходит на фоне того, что Конгресс США с осени прошлого года не может согласовать крупный пакет помощи для Киева.

При этом предложение Столтенберга в случае имплементации будет предусматривать гораздо более скромное американское финансовое участие, нежели планировалось до сих пор. Так, согласно одной из рассматриваемых схем, США нужно будет передать в общий фон НАТО только $16 млрд.

FT подчеркивает, что данное предложение обсудят позже на этой неделе главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе.

Отмечается, что Столтенберг представил предложение как способ "защитить механизм от ветров политических перемен". Financial Times называет одной из таких перемен возможную победу экс-президента США Трампа на выборах в ноябре 2024 года.

Столтенберг планирует достичь согласия до саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле этого года. При этом два дипломата отметили, что для принятия плана необходимо согласие всех 32 членов альянса, и на переговоры могут уйти месяцы.

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Трамп Дональд
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