МИД Ирана - США: «Бомбардировки иностранных посольств в независимых странах - тоже мир, основанный на правилах?»

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В МИД Ирана был вызван сотрудник швейцарского посольства, который представляет интересы Соединённых Штатов Америки. Ему была вручена нота в связи со вчерашним ударом по иранскому консульству в сирийской столице Дамаске.

Министр иностранных дел Иран Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о том, что Вашингтон несёт прямую ответственность за израильский удар по дипломатической миссии на территории иностранного государства. По словам Абдоллахиана, ответственность эта очевидна уже по той простой причине, что США поставляют Израилю различные виды оружия, оказывают военно-техническую помощь.

До сотрудника швейцарского посольства, как сообщается, были доведены данные о масштабах атаки, а также о её последствиях.

Абдоллахиан:

США в связи с ударом по консульству на территории суверенного государства должны быть привлечены к международной ответственности.

В МИД Ирана напомнили о том, что США постоянно заявляют о необходимости «сохранения мира, основанного на правилах». В связи с этим иранская сторона задаёт вопрос:

Бомбардировки иностранных посольств и консульств на территории зарубежных государств тоже входят в формат «мира, основанного на правилах?»

Напомним, что в результате израильской атаки погибли несколько человек, включая командующего силами «Аль-Кудс» в Сирии генерала Сахдара Захеди.