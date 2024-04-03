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Интерфакс-АВН

США планируют поставить Израилю истребители, ракеты и боеприпасы - СМИ

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Истребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: © Flickr / Israel Defense Forces / Cpl. Eden Briand

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство США рассматривает возможность продажи Израилю 50 новых истребителей F-15, усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120, а также комплекты боеприпасов, сообщило издание The Hill.

Представитель Комитета палаты представителей по иностранным делам подтвердил The Hill, что администрация неофициально уведомила соответствующие комиссии конгресса о продаже, а председатель комитета Майкл Маккол уже "одобрил сделку, чтобы официально уведомить конгресс".

CNN информировала со ссылкой на источники, администрация близка к тому, чтобы одобрить продажу Израилю 50 истребителей F-15, стоимость сделки оценивается в $18 млрд.

В то же время, в отличие от боеприпасов, новые F-15 придется создавать с нуля. Американский чиновник заявил, что нет никаких планов по ускорению поставок самолетов в Израиль, поэтому, в случае одобрения, для поставок потребуется не мне пяти лет.

По словам источников телеканала, на прошлой неделе администрация США негласно разрешила продажу Израилю истребителей F-35 Это не требовало уведомления конгресса, поскольку о предполагаемой продаже он был уведомлен еще в 2008 году.

Телеканал сообщает, что среди демократов в конгрессе также растет обеспокоенность по поводу продолжающейся практики администрации президента Джо Байдена делиться разведданными с Израилем, которая была расширена по приказу президента после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил в ноябре, что американские военные "не участвуют в разработке целей для армии обороны Израиля", и что их участие направлено исключительно на то, чтобы помочь найти заложников.

В то же время, часть этих разведданных также может быть использованы для определения целей, сообщили CNN источники.

Американские СМИ, комментируя возможные поставки вооружений, обращают внимание, что обсуждения вокруг них проходят на фоне растущих призывов к Байдену воздержаться от поставок оружия Израилю, если он не предпримет действий по ограничению жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Они отмечают, что законодатели, "в том числе из собственной партии Байдена", считают, что президент должен отказаться от поставок оружия Израилю в том случае, если он начнет крупномасштабное вторжение в южный город Газы Рафах. Более 1 млн мирных палестинцев укрываются там после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий.

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Страны
Израиль
США
Продукция
AMRAAM
F-15
F-35
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