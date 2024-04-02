Генсек ОДКБ: евразийская система коллективной безопасности подвержена рискам из-за проблем в сфере миграции

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Проблемы национальной и миграционной политики в межгосударственных отношениях на постсоветском пространстве несут определённые риски для евразийской системы коллективной безопасности, заявил в интервью "Интерфаксу" генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Проблема, о которой мы с вами говорим, в целом не имеет отношения к сфере военно-политического сотрудничества, однако опосредованные риски мы всё же наблюдаем. Это беспокоит Секретариат ОДКБ, и мы ведем аналитическую работу в этой части", - сказал Тасмагамбетов, отвечая на вопрос о кризисных явлениях в межгосударственных отношениях на постсоветском пространстве по линии миграционной и национальной политики.

При этом, полагает он, "если удастся купировать наметившийся кризис по вопросам миграционной и национальной политики в России, который, в случае его разрастания, способен спровоцировать кризисы в ряде центральноазиатских государств, Организацию кризис не затронет".

Говоря о возможном влиянии международного терроризма, атак, подобных произошедшей в "Крокус Сити Холле", на евразийскую систему коллективной безопасности, генсек отметил, что "ОДКБ находится в спектре целей гибридных атак противников построения полицентричного мира".

"Возможно, организаторы теракта в Подмосковье рассчитывали, что в перспективе эффекты от таких действий, в большей степени напоминающих диверсионную работу, нежели террористическую деятельность, скажутся и на евразийской системе коллективной безопасности. Однако основы этой системы весьма устойчивы и способны противостоять подобным вызовам", - сказал собеседник агентства.