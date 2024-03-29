"Всплакни - дадут оружие". Почему на Украине заговорили о стагнации на фронте

Полковник Ходаренок: заявлением о стагнации Киев вымаливает у Запада оружие

ВСУ пребывают в стагнации на передовой из-за дефицита ресурсов, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и посетовал на медленные поставки западного оружия. Почему термин "стагнация" не подходит для описания происходящего на фронте и чего подобными заявлениями хочет добиться Киев - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии того, что нам нужно делать с точки зрения ресурсного обеспечения и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация - это как раз удорожание боевых действий», - сказал он.

Подоляк уточнил, что под стагнацией он имеет в виду недостаток ресурсов для проведения «эффективных наступательных действий». Это проявляется в проведении ВСУ исключительно оборонительных операций на фронте и медленных поставках ресурсов Киеву со стороны стран-союзниц, добавил он.

С первых слов и выводов Михаила Подоляка сразу чувствуется, что в свое время он закончил Минский медицинский институт и формулирует свои мысли скорее как доктор, нежели стратег и геополитик. Это анализ обстановки, что называется, своими словами.

Да и употребление термина «стагнация» в данном случае не совсем уместно. Стагнация представляет собой термин все-таки из несколько другой сферы и означает период, в течение которого экономика страны не растет или растет очень медленно, но при этом не падает. То есть рынок находится в статичном состоянии. Во время стагнации заработная плата населения, прибыль компаний и цены на различные товары не меняются.

При чем тут стагнация и выводы из оценки обстановки на фронтах СВО, не совсем понятно.

Следуя стилю Михаила Подоляка, ситуацию для ВСУ на переднем крае можно было бы в этом случае назвать и терминами «депрессия», «застой», наконец, «хандра» и «меланхолия».

Но к стратегии и оперативному искусству подобная терминология не имеет никакого отношения.

Да надо еще и разобраться, выступление Михаила Подоляка в эфире радио NV - это его инициативный поступок или же поручение главы государства (руководителя офиса президента Украины)? А если это было указание соответствующих украинских должностных лиц, то они должны были отдавать себе отчет в том, что произвести оценку обстановки на линии боевого соприкосновения (да и для государства в целом) они поручают выпускнику мединститута? Неужели с самого начала украинским руководителям не было понятно, что Михаил Подоляк никогда не имел отношения к геополитике и стратегии, не владеет терминологией и его выступление по этой тематике будет выглядеть по меньшей мере забавным?

Вместе с тем, по большому счету, даже это не должно вызывать удивления. Не так давно «Газета.Ru» обращала внимание, что подобными изъянами страдают и выступления Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского, выпускника экономического института.

Но все вышесказанное - это замечания разве что по форме выступления. А теперь по сути. Сказать, что Подоляк в своей оценке озвучил какие-то совершенно новые взгляды на ситуацию, посмотрел на события под совершенно другим углом, сменил систему координат и изложил мнение, кардинально отличающееся от прежних докладов, - означает сильно погрешить против истины.

Все это было давно известно (причем в деталях) и до выступления Михаила Подоляка и, если предельно коротко, заключалось в следующем:

- После неудачи летней наступательной операции 2023 года ВСУ в результате больших потерь в личном составе и технике вынуждены были перейти к стратегической обороне по всей линии боевого соприкосновения.

- В настоящее время силами и средствами для осуществления наступательных операций (оперативного, а тем более оперативно-стратегического масштаба) украинская армия не располагает. Сегодня ВСУ в состоянии организовывать разве что контратаки силами батальона, максимум бригады.

- Без проведения масштабных мобилизационных мероприятий (призыва сотен тысяч резервистов), поступления в значительных объемах вооружения, военной и специальной техники, других материальных ресурсов украинская армия общевойсковых наступательных операций проводить не в состоянии.

- В плане поставок оружия ВСУ тотальным образом зависят от коллективного Запада.

Вот, собственно, и все, и не надо было городить огород о «стагнации», «дефиците ресурсов», «проработке сценариев».

Поэтому поручение вышестоящих начальников Подоляку было, по всей видимости, сформулировано следующим образом: «Михаил Михайлович, всплакни еще раз, может, это хоть каким-то образом повлияет на Запад, и они дадут нам оружие».

Подоляк и сделал это как мог. А что касается прорех и недочетов в его изложении подобных проблем, так и нельзя требовать чрезмерного от выпускника мединститута.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок