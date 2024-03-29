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Интерфакс-АВН

США планируют до 2028 г. вывести из боевого состава четыре АПЛ, оснащенные сотнями крылатых ракет - СМИ

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USS Ohio (SSGN-726)
USS Ohio (SSGN-726).
Источник изображения: USN

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты до 2028 выведут из боевого состава ВМС все четыре атомные подводные лодки класса Ohio, каждая из которых способна нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, сообщило издание Naval News, ссылаясь на планы американского флота.

Первые две из них - USS Ohio и USS Florida прекратят нести службу в 2026 году, еще две - USS Michigan и USS Georgia покинут флот в 2028 году.

Все эти подлодки класса Ohio в 2002-2007 годах были переоборудованы из стратегических ракетоносцев в субмарины для несения крылатых ракет.

В целях компенсации вывода из строя этих четырех подводных лодок, которые на сегодня несут в общей сложности более половины арсенала крылатых ракет морского базирования, планируется строительство серии из 22 подлодок Virginia Block V. Каждая из них будет нести 28 крылатых ракет.

В настоящее время ВМС США располагают 14 устаревшими стратегическими атомными подлодками класса Ohio, каждая из которых способна нести 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5. Их планируется заменить на 12 стратегических подлодок класса Columbia. Первая из них выйдет на боевое патрулирование в 2031 году. Каждая из подлодок нового поколения будет нести 16 модернизированных межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. На данный момент ракеты Trident II D-5 составляют основу американской ядерной триады. Они несут около 70% стратегического ядерного потенциала США.

Предполагается, что на тихоокеанской базе Бангор (штат Вашингтон) будет размещено шесть подлодок и еще шесть - на базе Кингс-Бэй (штат Джорджия) на Атлантике. На боевом патрулировании в мировом океане будут одновременно находиться не менее восьми таких субмарин. Остальные будут проходить текущее обслуживание на базах.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Trident II
Проекты
Ohio
Trident
Virginia АПЛ
Ядерный щит
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