Самый системный космос: зачем России Международная научная лунная станция с Китаем - Мнения ТАСС

Михаил Котов — об особенностях "китайского космоса" и взаимодействии России и КНР

Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий ратификацию соглашения с Китаем о создании совместной Международной научной лунной станции (МНЛС).

Только за последние несколько лет КНР реализовала в космосе столько успешных миссий, что их хватило бы на несколько стран. Начиная с 1990-х годов Китайская Народная Республика постепенно повышает свои космические возможности. Даже простое их перечисление выглядит очень и очень внушительно, не говоря уже про наращивание Китаем группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Но это отдельная тема для большой статьи. Сегодня же коснемся лишь того, что непосредственно связано с одной из важнейших задач китайской программы, — пилотируемой лунной миссии.

Пилотируемая программа

Имея возможности изучения опыта СССР и США, Китай за три десятилетия все же прошел собственный большой путь. Разработка пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу" началась в 1992 году, в 1999-м был реализован первый (тестовый) полет при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2F", отправка первого тайконавта Ян Ливэя состоялась в 2003 году на корабле "Шэньчжоу-5". К настоящему моменту сделано уже 17 пилотируемых запусков.

В 2011 году была начата первая китайская одномодульная станция "Тяньгун-1", идейный аналог советского "Салюта". В 2016 году на орбиту вышла "Тяньгун-2", а с 2021 года в космосе работает многомодульная национальная станция "Тяньгун". По сути, Китай с 1992 года прошел тот же путь, что и СССР до станции "Мир" (с 1961 по 1986 год — от начала пилотируемой программы), а также США до МКС как первой многомодульной станции (с 1961 по 1998 год).

Конечно, если сравнивать с мировой гонкой первых лет развития космонавтики, то это выглядит не так внушительно и оперативно. К примеру, советский космический корабль "Союз" был разработан за пять лет — от начала создания до старта полетов с космонавтами, а "Восток" и того быстрее — заняло около трех лет. Но в том и особенность китайского развития: в соответствии с планом, спокойно и без серьезной нагрузки для экономики.

В настоящее время в планах Китая — создание пилотируемого корабля нового поколения, который в феврале был назван "Мэнчжоу" — "Челн мечты", и запуск дополнительных модулей для орбитальной станции, включая модуль-телескоп.

Межпланетная программа

За прошедшие годы Китай очень четко провел проверку практически всех требуемых для пилотируемого покорения Луны компетенций. Особняком стоит единственная марсианская миссия. В 2020 году к Красной планете был отправлен первый в истории китайский марсоход — "Чжужун". 14 мая 2021 года он совершил мягкую посадку на равнине Утопия, став первым неамериканским марсоходом, работавшим на поверхности этой планеты. К 7 мая 2022 года "Чжужун" проработал 349 солов (марсианские сутки — около 24 часов 39 минут), пройдя около 1 921 м и передав 940 Гб разнообразных научных данных.

Большая же часть китайских межпланетных миссий сосредоточена на Луне. Это большая серьезная многоэтапная программа, разработка которой была начата в 1998 году Комиссией по науке, технологии и промышленности для обороны (COSTIND) Госсовета КНР. Утвердили программу в январе 2004 года, а в феврале она получила название в честь китайской богини Луны Чанъэ.

К настоящему времени было совершено пять миссий по этой программе, в результате которых:

опробована работа на лунной орбите;

отработана мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли;

проведена работа с управлением луноходами;

построена трехмерная топографическая карта Луны;

осуществлена доставка реголита (поверхностный слой сыпучего грунта) с Луны на Землю;

проведена первая в истории человечества автоматическая стыковка на лунной орбите (в рамках миссии "Чанъэ-5").

В китайской программе нет "пустых" или повторных миссий, каждая имеет свои четкие причины и задачи. В настоящее время идет подготовка к "Чанъэ-6", которая должна осуществить посадку в районе южного полюса Луны, взять образцы грунта и доставить их на Землю. Это уже четвертая фаза исследований естественного спутника нашей планеты. Она включает и начало строительства той самой лунной автоматической станции, в работе над которой планируется участие России.

Инфраструктура

В части инфраструктуры, стоит признать, Китаю равных в настоящее время нет. В стране работает четыре космодрома: Цзюцюань, Сичан, Тайюань (на материковой части) и Вэньчан (на острове Хайнань). К 2025−2026 году планируется построить еще один космодром в уезде Сяншань города Нинбо — с него можно будет осуществлять до 100 коммерческих запусков в год. Активно используются и платформы морского старта, работающие в акватории Желтого моря в комплексе "Восточного аэрокосмического порта", — известно как минимум о трех типах таких судов.

Отдельно стоит отметить постройку Китаем семи судов слежения за космическими полетами и баллистическими ракетами "Юаньван" — в работе уже четыре судна этого проекта.

Что касается космической инфраструктуры для лунных миссий, то "Цюэцао" — китайский искусственный спутник, служащий в качестве ретранслятора связи — был запущен 20 мая 2018-го и начал свою работу в декабре. 22 марта 2024 года Китай отправил еще один подобный ретранслятор — "Цюэцяо-2". Как ожидается, он будет обеспечивать связь с Землей трех будущих лунных миссий: "Чанъэ-6" (доставка грунта с обратной стороны Луны), "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8" (исследования южной полярной зоны Луны).

Синергия

Все эти отдельные достижения лишь часть подготовки китайской космонавтики к успешному освоению Луны в будущем. Каждый из компонентов служит общей цели — сделать пилотируемый полет на Луну не за счет одного резкого и дорогостоящего рывка, а как часть уже существующей системы. Думаю, можно сказать, что китайская космонавтика — наиболее системная из всех существующих в настоящее время.

Еще одним таким "кирпичиком" к будущим свершениям должно стать создание Международной научной лунной станции — проекта России и Китая в компании Азербайджана, Белоруссии, ОАЭ, Пакистана, ЮАР. Для нашей страны это возможность упрочить свои компетенции в строительстве межпланетных космических станций и модулей; потенциал для укрепления связей между государствами с перспективой продолжения работы в других космических проектах.

К тому же российские специалисты в столь тесном сотрудничестве могут перенять у китайских коллег опыт той самой системности и выверенности космической программы — в которой практически нет лишних элементов, а каждая миссия во многом направлена на поддержание дальнейших экспедиций и запусков.

Согласно дорожной карте проекта по созданию МНЛС, строительство базы будет проходить в пять этапов. Первый — возведение командного центра, энергетической и коммуникационной инфраструктуры. Здесь роль России будет прежде всего заключаться в запуске своих космических проектов "Луна-26" и "Луна-27". Они будут увязаны в единую программу вместе с китайскими экспедициями "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7". Остальные четыре этапа в основном завязаны на проведение научных экспериментов, сбор образцов и их изучение на месте, прямо на Луне. По итогу МНЛС должна стать научным центром, который совместит в себе разведку, добычу, переработку, изучение самых разных проб лунного грунта и метеоритов с поверхности естественного спутника Земли.

Аналогов такого проекта нет, поэтому пока сложно говорить о том, как страны разделят между собой работу над проектом, но, судя по планируемым объемам, без дела никто не останется. Больше данных о том, какие именно компетенции и возможности РФ будут использованы, а также о финансировании, следует ждать после ратификации соглашения и более подробной разработки программы.

На мой взгляд, Международная научная лунная станция может стать самым важным космическим проектом XXI века, и пропустить участие в нем нам никак нельзя.