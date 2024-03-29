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ЦАМТО

Александр Фомин провел переговоры с премьер-министром - верховным главнокомандующим Мьянмы

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Генерал Мин Аунг Хлаинг возглавляет армейский парад в День вооруженных сил в Нейпьито, Мьянма
Генерал Мин Аунг Хлаинг возглавляет армейский парад в День вооруженных сил в Нейпьито, Мьянма.
Источник изображения: © AP Photo / STR

ЦАМТО, 28 марта. В г. Нейпьидо 28 марта состоялись переговоры российской делегации, возглавляемой замминистра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым, с председателем госсовета, премьер-министром, верховным главнокомандующим Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлаингом.

Замглавы российского военного ведомства от имени министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу поздравил старшего генерала Мин Аунг Хлаинга с 79-й годовщиной образования вооруженных сил Республики Союз Мьянма и поблагодарил за традиционно теплый прием и гостеприимство, оказанные российской делегации.

"Сегодня Тамадо (вооруженные силы Мьянмы – прим. ред.) являются наиболее эффективными вооруженными силами региона, оснащенными современным вооружением и военной техникой и это, господин старший генерал, безусловно Ваша заслуга", – сказал генерал-полковник Александр Фомин.

В ходе переговоров замминистра обороны РФ высоко оценил дружественные отношения с Мьянмой, являющейся многолетним и наиважнейшим стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"На фоне развязанной "коллективным Западом" небывалой санкционной кампании, как против России, так и в отношении Мьянмы, наши страны продолжают всецело поддерживать друг друга и действовать в духе стратегического партнерства и союзничества", – подчеркнул генерал-полковник Александр Фомин.

Стороны также подробно обсудили ход реализации многочисленных проектов в сфере двустороннего военного сотрудничества, наметили шаги к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-мьянманских связей в духе стратегического партнерства.

"Располагаем прочным фундаментом для дальнейшего развития отношений между вооруженными силами России и Мьянмы. В текущем году у нас запланировано более 50 мероприятий двустороннего военного сотрудничества, включая взаимные визиты главнокомандующих видами вооруженных сил, а также совместные проекты оперативной и боевой подготовки", – подчеркнул генерал-полковник Александр Фомин.

Замминистра обороны РФ отметил, что "в российском военном ведомстве рассчитывают на традиционно высокое мьянманское представительство на мероприятиях, организуемых Минобороны России в 2024 году: это Главный военно-морской парад, Армейские международные игры – 2024, Международный военно-технический форум "Армия-2024", XII Московская конференция по международной безопасности, а также стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024", в котором мьянманская сторона уже подтвердила участие своих наблюдателей".

Переговоры прошли в откровенном и доверительном ключе, присущем российско-мьянманским отношениям, способствовали упрочению двусторонних контактов в области обороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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