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Интерфакс-АВН

Россия и Мьянма запланировали на 2024г свыше 50 совместных мероприятий по военной линии - замминистра обороны РФ

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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021"
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Коллег из Мьянмы ждут на форуме "Армия-2024", Московской конференции по безопасности, стратегических учениях "Океан-2024", сказал он

Нейпьидо (Мьянма). 28 марта. ИНТЕРФАКС - Вооружённые силы России и Мьянмы планируют провести в текущем году более полусотни мероприятий по линии двустороннего военного сотрудничества, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Располагаем прочным фундаментом для дальнейшего развития отношений между вооружёнными силами России и Мьянмы. В текущем году у нас запланировано более 50 мероприятий двустороннего военного сотрудничества, включая взаимные визиты главнокомандующих видами вооружённых сил, а также совместные проекты оперативной и боевой подготовки", - сказал Фомин на переговорах с председателем государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аунг Хлаингом в четверг.

Он отметил, что в российском военном ведомстве рассчитывают на традиционно высокое мьянманское представительство на мероприятиях, организуемых Минобороны России в текущем году.

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Мьянма
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Фомин Александр
Проекты
Военные учения
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