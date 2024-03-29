Россия и Мьянма запланировали на 2024г свыше 50 совместных мероприятий по военной линии - замминистра обороны РФ

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021".

Коллег из Мьянмы ждут на форуме "Армия-2024", Московской конференции по безопасности, стратегических учениях "Океан-2024", сказал он

Нейпьидо (Мьянма). 28 марта. ИНТЕРФАКС - Вооружённые силы России и Мьянмы планируют провести в текущем году более полусотни мероприятий по линии двустороннего военного сотрудничества, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Располагаем прочным фундаментом для дальнейшего развития отношений между вооружёнными силами России и Мьянмы. В текущем году у нас запланировано более 50 мероприятий двустороннего военного сотрудничества, включая взаимные визиты главнокомандующих видами вооружённых сил, а также совместные проекты оперативной и боевой подготовки", - сказал Фомин на переговорах с председателем государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аунг Хлаингом в четверг.

Он отметил, что в российском военном ведомстве рассчитывают на традиционно высокое мьянманское представительство на мероприятиях, организуемых Минобороны России в текущем году.