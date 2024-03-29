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Интерфакс-АВН

Россия не собирается воевать с НАТО - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Президент отметил несопоставимость расходов на оборону России и США

Торжок. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин назвал "бредом" заявления о том, что Россия якобы собирается воевать с НАТО.

"В 2022 году США истратили (на оборонные расходы - ИФ), дай Бог памяти, 811 млрд долларов. РФ - $72 млрд. 72 и 811 - ну, разница ощутимая, больше, чем в 10 раз. США тратят, оборонные расходы у них составляют примерно 40 процентов от общемировых расходов на оборону: 39 процентов общемировых расходов - это США. А Россия - 3,5 процента. И мы что, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред", - сказал Путин на встрече с личным составом Центра боевого применения и переучивания летного состава в Торжке.

Он отметил, что в ходе СВО Россия защищает своих людей, проживающих на российских исторических территориях.

"Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему бы не было. Просто учитывали бы наши интересы, о чем мы говорили из года в год, по сути из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование", - сказал Путин.

Он напомнил, что это не Россия двигалась к границам НАТО.

"Поэтому то, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу - это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги", - сказал Путин.

А тем более, добавил он, на фоне того, что экономика "садится", а уровень жизни падает. "Это очевидно просто, это все признают, это не пропаганда какая-то, это то, что происходит в реальной действительности - им нужно оправдаться, так вот они и пугают свое население возможной российской агрессией, а сами распространяют свой диктат на весь мир", - сказал Путин.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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