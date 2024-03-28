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Интерфакс-АВН

В Баку обеспокоены планами ЕС по военной поддержке Армении - МИД Азербайджана

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Государственный флаг Азербайджана
Государственный флаг Азербайджана.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Баку. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Баку никогда не получал безоговорочной поддержки от Брюсселя и Вашингтона, как ее получает Ереван, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Интересно, что, будучи жертвой вооруженной агрессии, оккупации и этнических чисток в течение почти 30 лет, и даже несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил, Азербайджан никогда не получал такой безоговорочной поддержки от ЕС и США", - отметил Гаджизаде в ответ на запрос СМИ о совместной конференции ЕС-Армения-США, которая состоится 5 апреля в Брюсселе.

По его словам, в Баку обеспокоены тем, что встреча в Брюсселе (конференция "ЕС-Армения-США" 5 апреля - ИФ) включает вопрос военной поддержки Еревана, а также планами Парижа по милитаризации Армении.

"Другим поводом для беспокойства является возглавляемая Францией кампания, направленная на милитаризацию Армении, которая также включает в себя новые обещания увеличить военные поставки (включая летальные и наступательные виды оружия). Другое государство-член ЕС, Греция, недавно сделало заявления об углублении военного сотрудничества с Арменией. Кроме того, планы предоставления военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и сообщения о том, что встреча 5 апреля предусматривает военные компоненты, вызывают дополнительную обеспокоенность и подрывают усилия по миростроительству в регионе", - подчеркнул Гаджизаде.

Пресс-секретарь также напомнил, что по истечении первоначального двухмесячного срока краткосрочная мониторинговая миссия ЕС (EUMCAP) без согласия Азербайджана была преобразована в Миссию ЕС в Армении (EUMA) со значительным продлением срока и гораздо большим числом наблюдателей.

"С тех пор Миссия активно использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды. Кроме того, присоединение Канады к EUMA де-факто напоминает миссию НАТО. Это также сопровождалось заявлениями, в которых EUMA называлась силами сдерживания и создавалась иллюзия возможного вмешательства Азербайджана, которое не имеет под собой никаких оснований", - подчеркнул Гаджизаде.

В Баку также отметили, что азербайджанская сторона неоднократно четко выражала свою позицию по поводу определенных подходов и действий в отношении региона Южного Кавказа со стороны Евросоюза и, в частности, некоторых его государств-членов.

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