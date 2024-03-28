ЦЭНКИ: строительство площадки для многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно начать в 2026 году - Интервью ТАСС

Сегодня в России идет разработка перспективной многоразовой ракеты на метане "Амур-СПГ" — она получит возвращаемую первую ступень и будет взлетать с космодрома Восточный в Амурской области. О том, как сейчас создается проект стартового комплекса, когда можно начать строительство и что планируется позаимствовать у "Морского старта", в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Николай Нестечук.

— Николай Николаевич, на каком этапе находится проект стартового комплекса для ракеты "Амур-СПГ" на Восточном?

— В настоящий момент АО "ЦЭНКИ" по договору с АО "РКЦ "Прогресс" ведется разработка технического проекта на создание стартового комплекса КРК (космического ракетного комплекса — прим. ТАСС) "Амур-СПГ" на космодроме Восточный. Завершение работ запланировано на ноябрь 2024 года.

На данном этапе работ перед АО "ЦЭНКИ" поставлена задача формирования стартовой схемы, облика и ключевых принципов построения стартового комплекса. Основной объем работ связан с обеспечением такой проработки стартового комплекса, которая позволит по завершении этапа технического проекта максимально оперативно перейти к разработке рабочей документации.

Разработка материалов находится в активной фазе. Сформированы стартовая схема, состав систем и агрегатов стартового комплекса, их назначение, принципы работы и взаимодействия, расположение на СК (стартовом комплексе — прим. ТАСС) и основные конструктивные решения. В настоящий момент уточняется совместно с АО "РКЦ "Прогресс" схема связей "земля — борт" с РН (ракетой-носителем — прим. ТАСС), а также формируется состав исходных данных в проектную организацию для дальнейшей разработки сооружений и технических систем комплекса запуска КРК "Амур-СПГ". Параллельно ведутся работы по разработке документации на технологическое оборудование стартового комплекса.

— Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов недавно заявил, что строительство стартовой площадки должно перейти в практическую плоскость в ближайшее время. Когда ЦЭНКИ рассчитывает начать такие работы?

— Сейчас рассматривается два варианта расположения стартового комплекса, от выбора которого зависят и сроки проведения строительных работ.

Стартовый комплекс будет располагаться в 5 км от аэропортового комплекса космодрома. Данное расположение было определено в эскизном проекте АО "РКЦ "Прогресс" и согласно проведенным рекогносцировочным работам в 2021 году.

В целях сокращения сроков и объема строительных работ в настоящий момент совместно с АО "РКЦ "Прогресс" рассматривается альтернативное расположение стартового комплекса по соседству с СК "Ангара-А5" и частичное заимствование его инфраструктуры. По предварительным оценкам, при оперативном принятии решения и разработке документации проектной организацией данный вариант позволит приступить к строительным работам в 2026 году.

Окончательное принятие решения по расположению комплекса запуска будет осуществлено разработчиком КРК (АО "РКЦ "Прогресс") совместно с заказчиком (ГК "Роскосмос").

— Глава госкорпорации также отметил, что перед вашим предприятием и Ракетно-космическим центром "Прогресс" поставлена задача ускорить и удешевить строительство стартовой площадки. Каким образом планируется это осуществить? В какие сроки ожидается осуществить строительство?

— В части стартового комплекса мы приняли концепцию применения так называемой пусковой платформы, заимствуя опыт небезызвестного "Морского старта", на котором все технологическое оборудование и, по сути, весь стартовый комплекс помещался в единой конструкции. Мы пытаемся распространить данный подход на реалии космодрома Восточный и разработали концепцию создания пусковой платформы как объекта машиностроения с оптимальным размещением в ней максимально возможного объема технологического оборудования взамен создания множества отдельных строительных сооружений.

Данное решение позволит сократить сроки и стоимость строительных работ, а также обеспечить требования по безопасности и надежности.

Как было сказано ранее, окончательное принятие решения о конфигурации строительной инфраструктуры и расположению комплекса запуска будет осуществлено разработчиком КРК (АО "РКЦ "Прогресс") совместно с заказчиком (ГК "Роскосмос"), и от этого будут зависеть сроки осуществления строительства.

— По словам Юрия Борисова, в проектировании был использован опыт Илона Маска и его компании SpaceX. Какие именно инновационные идеи рассчитывает внедрить ЦЭНКИ?

— В первую очередь данный вопрос, вероятнее всего, касается РКЦ "Прогресс". Так, в данной РН в явном виде фигурирует два решения: возвращение первой ступени и применение СПГ (сжиженного природного газа — прим. ТАСС) в качестве горючего.

Для нас же в качестве инновационных идей в данном направлении стали вышеупомянутое построение СК с использованием пусковой платформы и решение задач по работам с СПГ. Учитывая высокий класс чистоты применяемого СПГ (марка А), особое внимание уделяется вопросам приема и заправки компонента с сохранением его кондиции. В целом работа с СПГ как ракетным топливом является инновационной задачей.