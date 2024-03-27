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Интерфакс-АВН

Франция планирует поставить Киеву 78 САУ Caesar и 80 тыс. артснарядов - министр обороны

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Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Париж. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Франция вскоре получит возможность направить Украине 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и увеличить поставки Киеву снарядов, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на главу французского Минобороны Себастьяна Лекорню.

"Министр обороны заявил на пресс-конференции, что между Францией, Украиной и Данией достигнуто соглашение о финансировании получения 155-мм самоходных гаубиц CAESAR, что позволит Франции затем осуществить их быстрые поставки", - информирует агентство.

По его словам, Франция также намерена поставить в этом году Украине 80 тыс. снарядов калибра 155 мм; до этого Париж смог предоставить лишь 30 тыс. их единиц.

Лекорню добавил, что Франция присоединилась к инициативе Чехии по поиску пороха и боеприпасов, которые можно было бы закупать у стран, не входящих в Евросоюз.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел уверял, что Прага имеет данные о возможности снабдить Киев 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм, причем в течение нескольких недель. Однако, уточнил он, эти поставки нужно профинансировать. При этом президент не назвал возможных поставщиков.

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Страны
Дания
Украина
Франция
Чехия
Проекты
Евросоюз
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