Белорусские «змагары» – вор ворует, а мир горюет.

На сегодняшний день экономические санкции являются важным инструментом внешней политики и международной дипломатии стран коллективного Запада. При этом программы санкций, как правило, имеют относительно ограниченный перечень целей – для более высокой эффективности. На современном этапе самой распространённой среди них (целей) можно назвать смену политического курса или дестабилизацию политической системы страны. Примером можно назвать санкционное давление на Республику Беларусь, усилившееся в разы после результатов выборов президента в 2020 году. Как мы знаем, все эти санкции сопровождались и сопровождаются секретными операциями западных спецслужб, направленными на дестабилизацию обстановки и свержение законной власти.

Следует отметить, что «застрельщиками» санкционных инициатив зачастую выступают представители «беглой оппозиции». Подобным образом их кураторы маскируют истинную сущность, направленность и конечную цель экономического давления на Беларусь. При этом основным тезисом, который используют санкциофилы белорусского происхождения для манипулирования сознанием части белорусских граждан, является «перекрытие каналов финансирования режима». То есть, «беглые» пытаются убедить некоторых доверчивых и не всем довольных граждан в том, что, если нанести сокрушительный удар по «кошелькам режима», то у действующей власти закончатся средства для прокорма «штыков», на которых она только и держится. А потом в Беларусь нагрянут западные ценности вместе с демократией и благоденствием. И посему – да здравствуют санкции против банка «Дабрабыт», «Белагропромбанка», «Белинвестбанка», а также «Белавиа», «Беларуськалия», «МТЗ», «МАЗ», «БелАЗ», госпредприятий нефтеперерабатывающей промышленности и многих, многих других локомотивов белорусской экономики!

Примечательно, что, когда марионеточные глашатаи с радостью объявляют об очередном «пакете» санкций, который «они продвинули», для самоуспокоения произносится традиционная мантра. «Санкции касаются конкретных людей, организаций и предприятий, и на простых граждан Беларуси они не влияют вообще никак!», – пытаются они обмануть белорусов и самих себя.

О том, что на предприятиях работают люди – граждане Беларуси, о которых якобы в первую очередь «заботятся» змагары, – никто не упоминает. То есть, позиционируется некая виртуальная реальность: заводы, фабрики, предприятия, организации и банки – отдельно (они же «диктаторские кошельки»), а белорусское «гражданское общество» (эдакое не конкретизируемое, абстрактное понятие) – отдельно.

Кстати, «главный европейски садовник», он же Боррель, более откровенен в данном вопросе, чем тихановские и другие всякие латушки с байполами. Ещё летом 2021 года, выступая в Европарламенте, он заявил, что Брюссель продолжит давление на официальный Минск, несмотря на негативные последствия санкций для простых белорусов. «Мы должны нацелить наши санкции, чтобы сфокусировать их на Лукашенко и его окружении, но стараться избегать их влияния на обычных граждан. Однако нельзя приготовить омлет, не разбив яиц», – подчеркнул еврочиновник.

Другими словами, и в Брюсселе, и в Вашингтоне прекрасно осознают, на что направлены санкции и с какими целями они приняты. К счастью, в Минске это поняли гораздо раньше и не стесняются озвучивать сей факт. «Мы должны понимать совершенно отчетливо, что санкционные ограничения направлены против всей страны. Они преследуют одну цель – ухудшить экономическое положение простых людей, чтобы вызвать социальное напряжение, беспорядки. По сути, ведётся дело к дестабилизации государственной власти в Республике Беларусь, – в своё время поделился мнением председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

В свою очередь белорусское внешнеполитическое ведомство также опубликовало официальную точку зрения. «Включение в санкционный перечень крупных белорусских субъектов хозяйствования, на которых трудятся тысячи белорусов, в очередной раз наглядно иллюстрирует лживые и лицемерные подходы Евросоюза. Пустые слова его высоких представителей о якобы поддержке белорусского народа на деле не стоят и ломаного гроша. Права простых белорусов Брюссель совершенно не волнуют. В реальности под прикрытием красивых лозунгов о демократии и правах человека Европейский союз цинично продвигает собственные узкие геополитические интересы», – говорится в заявлении МИД Беларуси.

Ярким примером и убедительным подтверждением правоты белорусских дипломатов служит ситуация вокруг предприятий калийной отрасли, против вывода которых из-под западных санкций так отчаянно «борется» Тихановская. Градообразующее предприятие «Беларуськалий» (г.Солигорск) насчитывает 16,5 тыс. сотрудников, которых данное ОАО даже в условиях санкций обеспечивает достойной заработной платой. Это в первую очередь к ним в карман хочет залезть «лягушка-путешественница» из Вильнюса, лоббирующая интересы канадских производителей калийных удобрений (например, «Nutrien» или «Mosaic», а может быть «K+S Potash»).

В данном контексте уместно будет рассмотреть ещё один нюанс. В 2021 году Беларусь и Россия почти в равных долях обеспечивали более 40% предложения калия на мировом рынке, 35,9% покрывала Канада и 5,8% – США. После начала СВО (и санкций) доля России в мировой торговле калийными удобрениями в 2022 году сократилась до 16,4%, удельный вес Беларуси – до 9%. В результате сокращения объёмов поставок из России и Беларуси одновременно наблюдался рост цен на калийные удобрения. Таким образом, санкции, введённые против калийной отрасли субъектов Союзного государства, стали одной из основных причин существенного роста цен на удобрения в 2022 году, и, как следствие, – резкого подорожания готовых продуктов питания. При этом наиболее пострадавшими от санкций и уязвимыми оказались развивающиеся и бедные страны.

Таким образом, получается, что яркие представители отбросов белорусского общества, продвигающие идею «санкционной борьбы с режимом», не только провоцируют снижение благосостояния у большинства обычных граждан Беларуси, но и попутно грабят и без того бедное население третьих стан мира.

Владимир Вуячич