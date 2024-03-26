Войти
D-Russia.ru

Правительство получит полномочия определять по каждой отрасли типы информсистем для отнесения их к значимым объектам КИИ – законопроект

238
0
0
Информсистемы
Информсистемы.
Источник изображения: D-Russia.ru

В Госдуму поступил законопроект, вносящий изменения в закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ), он наделяет правительство России полномочиями определять по каждой отрасли типы информсистем, которые необходимо будет относить к значимым объектам КИИ с учётом отраслевых особенностей, сообщило Минцифры.

По таким объектам КИИ установят сроки перехода на российские продукты. Они будут связаны с готовностью отечественных решений, а сам переход и соблюдение сроков будут контролироваться отраслевыми ведомствами, — сказано в сообщении.

Сейчас относить или нет объект КИИ к значимому определяет собственник той или иной информсистемы. Зачастую компании этим пренебрегают и минимизируют количество систем, которые определяются как значимые объекты КИИ. Законопроект позволит установить для каждой отрасли уникальный перечень объектов, на которых использование российского ПО и радиоэлектронной продукции будет обязательным, поясняет министерство.

От устойчивого функционирования КИИ напрямую зависит работоспособность платёжных систем, услуг связи, транспортной и энергетической систем, ЖКХ, а также других важных сфер. Принятие законопроекта повысит защищённость и устойчивость этой инфраструктуры и откроет новые рынки для отечественных ИТ-решений, — сообщило Минцифры.

Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 марта 2025 года.

В октябре, напомним, ФСТЭК сообщала, что увеличила категории значимости для более чем 40 объектов КИИ в 2023 году (всего есть три категории значимости). За два года было проверено более 400 объектов КИИ, принадлежащих 73 субъектам. По результатам госконтроля (как планового, так и внепланового), по словам представителя ФСТЭК, было выявлено более 600 нарушений, были составлены предписания об их устранении. Возбуждено около 27 административных дел. Статистики уголовных дел у ведомства нет, так как «оно лишь даёт оценку некоторым действиям».

Субъекты КИИ – это организации и индивидуальные предприниматели, владеющие или арендующие информационные системы, автоматизированные системы управления и информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сферах: здравоохранение, наука, транспорт, связь, финансовая сфера, энергетика, атомная энергия, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая, химическая промышленность и топливно-энергетический комплекс, госрегистрация прав на недвижимое имущество, а также те, кто обеспечивает взаимодействие таких систем. Объекты КИИ – любые информсистемы, сети, системы управления, функционирующие в этих сферах.

Права на данный материал принадлежат D-Russia.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
885 Ясень
ИТ
Похожие новости
25.11.2011
Индийский кокос добьёт российских корабелов?
03.11.2011
Конфликт российских промышленников и Минобороны глазами иностранцев
05.04.2011
Задачи две - корпус один
23.12.2010
Субмарины, корветы, фрегаты...
18.03.2009
Государственный оборонный заказ: итоги и планы
12.03.2009
К оружию нового века
23.04.2007
ОКЕАНСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ Зачем понадобилась судостроительная корпорация
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 07:14
  • 12
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 06:54
  • 361
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 03:28
  • 3
Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
  • 26.03 02:59
  • 2
Небезоблачный юбилей: Ил-76 полвека в воздухе
  • 25.03 16:37
  • 0
НАТО готовит воздушный компонент для действий на Украине
  • 25.03 16:23
  • 0
Белорусские «змагары» – вор ворует, а мир горюет
  • 25.03 15:37
  • 16
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM