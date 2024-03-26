Правительство получит полномочия определять по каждой отрасли типы информсистем для отнесения их к значимым объектам КИИ – законопроект

В Госдуму поступил законопроект, вносящий изменения в закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ), он наделяет правительство России полномочиями определять по каждой отрасли типы информсистем, которые необходимо будет относить к значимым объектам КИИ с учётом отраслевых особенностей, сообщило Минцифры.

По таким объектам КИИ установят сроки перехода на российские продукты. Они будут связаны с готовностью отечественных решений, а сам переход и соблюдение сроков будут контролироваться отраслевыми ведомствами, — сказано в сообщении.

Сейчас относить или нет объект КИИ к значимому определяет собственник той или иной информсистемы. Зачастую компании этим пренебрегают и минимизируют количество систем, которые определяются как значимые объекты КИИ. Законопроект позволит установить для каждой отрасли уникальный перечень объектов, на которых использование российского ПО и радиоэлектронной продукции будет обязательным, поясняет министерство.

От устойчивого функционирования КИИ напрямую зависит работоспособность платёжных систем, услуг связи, транспортной и энергетической систем, ЖКХ, а также других важных сфер. Принятие законопроекта повысит защищённость и устойчивость этой инфраструктуры и откроет новые рынки для отечественных ИТ-решений, — сообщило Минцифры.

Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 марта 2025 года.

В октябре, напомним, ФСТЭК сообщала, что увеличила категории значимости для более чем 40 объектов КИИ в 2023 году (всего есть три категории значимости). За два года было проверено более 400 объектов КИИ, принадлежащих 73 субъектам. По результатам госконтроля (как планового, так и внепланового), по словам представителя ФСТЭК, было выявлено более 600 нарушений, были составлены предписания об их устранении. Возбуждено около 27 административных дел. Статистики уголовных дел у ведомства нет, так как «оно лишь даёт оценку некоторым действиям».

Субъекты КИИ – это организации и индивидуальные предприниматели, владеющие или арендующие информационные системы, автоматизированные системы управления и информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сферах: здравоохранение, наука, транспорт, связь, финансовая сфера, энергетика, атомная энергия, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая, химическая промышленность и топливно-энергетический комплекс, госрегистрация прав на недвижимое имущество, а также те, кто обеспечивает взаимодействие таких систем. Объекты КИИ – любые информсистемы, сети, системы управления, функционирующие в этих сферах.