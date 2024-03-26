А готова ли Франция? В стране продолжают обсуждать воинственные заявления Макрона - Мнения ТАСС

Дмитрий Горохов — об эффекте слов Макрона про французских солдат на Украине и о состоянии вооруженных сил республики

Заявив о возможности отправки войск западных стран на Украину, президент Франции Эмманюэль Макрон не добился поддержки ни в стане союзников, ни среди населения самой республики. Не способствовала этому и встреча в Париже с представителями от 20 западных стран, где также, по словам Макрона, поднималась эта тема, — участники "не пришли к консенсусу". Вот уже более месяца французский президент на разный лад повторяет свои слова, стремясь их пояснить или дополнить.

"Слишком поздно"

По мнению политолога Брюно Котреса, исправить эффект этих слов весьма трудно. Заявление Макрона, не исключившего, что французские солдаты могут однажды оказаться на Украине, запомнили все. "Французское общественное мнение этого не хочет, и заявление президента имеет мощный потенциал провоцирования тревоги", — заметил исследователь в интервью радиостанции Franceinfo. Котрес отметил, что Макрон пытался затем эвфемизировать свою речь, при этом не отказываясь полностью от собственных слов. В частности, он дополнил свои высказывания трюизмом: "Не исключать чего-либо не означает делать это".

Глава государства попытался ввести в оборот и второй нарратив, заявив, что Франция "не будет инициатором эскалации". По мнению Котреса, это президентское дополнение "последовало слишком поздно". "Люди уже сделали вывод, что он хочет войны с Россией, и исправить это впечатление трудно, поскольку его слова поразили", — констатировал французский политолог.

Геополитика и выборы

Комментируя реакцию общественности, бывший советник по коммуникации у предшественника Макрона в Елисейском дворце Франсуа Олланда Гаспар Гантцер заметил, что "французы далеко не убеждены в необходимости обязательства в военной сфере, которое бы де-факто превратило Францию в воюющую сторону". "Отчего же президент столь настойчив?" — задается вопросом Гантцер.

Политические оппоненты Макрона высказывают мнение, что президентом двигали не геополитические, а исключительно электоральные цели. Ведь в июне предстоят выборы в Европейский парламент. Во Франции правящая партия "Возрождение" (или "Ренессанс", а до 5 мая 2022 года — "Вперед, Республика!"), основателем которой является нынешний президент, пока значительно уступает в опросах оппозиционному "Национальному объединению", где лидером остается Марин Ле Пен — очевидно, лишь формально уступившая председательские полномочия Жордану Барделла.

"Сценарий Макрона отчетливо виден", — считает квестор Национального собрания (должность представителя крупнейшей оппозиционной партии в нижней палате парламента) Эрик Сьотти, расположения которого безуспешно добиваются в правящем лагере в надежде укрепить свои позиции, так как он возглавляет правую партию "Республиканцы". По мнению Сьотти, "президент республики явно желал предстать в роли полководца в дуэли с "Национальным объединением". "Но сейчас это не работает", — заметил парламентарий.

"Украина не заставит французов поддержать Макрона", — констатировала в своем комментарии радиостанция France Info, сославшись на слова источника в правительстве.

Как считает профессор Сорбонны Арно Бенедетти, демарши Елисейского дворца выглядят в большей мере мотивированными внутриполитическими, нежели геостратегическими соображениями. Это "смешение жанров", по его убеждению, может только порождать тревогу и подозрительность. Стремясь к амбивалентности на всех направлениях, президент создает впечатление, что вместо того, чтобы защищать французов, он все больше подчиняет их своим тактическим интересам. Это в свою очередь может порождать ощущение, что "власть подчинена импульсам одного человека". В глазах профессора эта власть "не только личная, но и беспорядочная".

Уравнение с двумя бригадами

Весьма прохладно отнеслись к идее участия в наземных операциях на Украине и в кругах французских военных специалистов. По мнению полковника морской пехоты Мишеля Гойя, сценарий Макрона трудно осуществить. В частности, полковник сомневается в возможности привлечь к реализации французского проекта союзников: "Трудно представить себе, чтобы на Украину отправились американцы… Немцы и итальянцы также этого не хотят".

Регулярная армия Франции состоит из 206 тыс. военнослужащих, также имеется 63 тыс. резервистов. Война в Алжире (1954–1962, в то время французская территория) была последним конфликтом, потребовавшим мобилизации призывников, — тогда для участия в боях на срок до 30 месяцев были призваны 1,5 млн французов. По оценке Гойя, если Франция решит действовать самостоятельно в отношении Украины, то сможет отправить не более двух бригад. "Наши возможности позволяют отправить две бригады — в общей сложности 15 тыс. человек… Многого они не сделали бы", — отметил он в своем комментарии для газеты Sud-Ouest.

При этом, по словам военного эксперта, "направление такого контингента потребовало бы нескольких месяцев подготовки, а также оснащения его артиллерией и средствами ПВО". "Таким образом, мы вновь столкнулись бы с лимитами нашей военной индустрии", — предупредил полковник.

"Операция была бы рискованной", — убежден Гойя. "Необходимо задать себе вопрос, что сделают россияне. Наиболее вероятно, что они станут испытывать этот контингент на прочность, что привело бы к регулярным потерям. К тому же пришлось бы объяснять общественности, почему во Францию возвращаются гробы", — предостерег военный специалист и добавил, что заявления Макрона не встретили поддержки в военных кругах. "Это чистый пиар", — считает полковник.

Даже не в тройке

"Президент взял на себя роль первого в Европе поставщика помощи Украине, хотя Франция находится лишь на 15-м месте среди доноров", — заметила обозреватель журнала Valeurs actuelles Катрин Ней. Несколько выше оценивал вклад республики в начале февраля посол РФ в Париже Алексей Мешков — "сегодня Франция занимает только 10-е место среди стран, поставляющих вооружение на Украину".

Не были ли призывы Макрона попыткой повлиять на европейскую общественность, которая устала от обсуждения помощи Украине и занята другими вопросами — в частности, инфляцией, кризисом сельского хозяйства? Исследование Французского института общественного мнения Ifop и Фонда Жана Жореса, опубликованное 21 февраля, указало на эрозию "хорошего мнения" об Украине. На этот раз позитивно эту страну оценило 58% респондентов, по сравнению с 70% в середине 2023 года и 82% в марте 2022 года. В свою очередь зондаж Европейского совета по международным отношениям ECFR показал, что в 12 странах Запада лишь 10% опрошенных думают, что Украина выиграет в конфликте, тогда как 37% респондентов полагают, что он завершится компромиссом.

После двух лет с начала СВО ситуация увязла, и французский лидер своими громкими заявлениями хотел воздействовать на настроения в тот момент, когда в Европе и в США поддержка военных усилий Украины подвергается сомнению (если и вовсе не блокировке), считает Le Monde. "Наступил момент, когда необходим рывок от каждого из нас", — заявил сам Макрон, выступая на открытии саммита о поддержке Украины в Париже. При этом французский лидер назвал "неосторожным обещанием" проект Европейского союза поставить миллион снарядов для Украины. По утверждению Киева, страна получила только около 30% от заявленного. "Приходится констатировать, что у нас не было этого миллиона", — сказал Макрон. А не являются ли таким же "неосторожным обещанием" и слова про перспективы отправки войск?

"Несмотря на свою позу, — утверждает Politico, — Франция является одним из лидеров по невыполненным обещаниям". Издание приводит данные Кильского института мировой экономики, согласно которым республика предоставила Киеву помощь на €635 млн, что значительно меньше, чем, например, Германия (более €17 млрд) и Великобритания (более €9 млрд).

Франция снабжает Украину орудиями, но не может поставить полагающиеся к ним снаряды. Причина этого — поединок между государством и промышленниками. 14 марта глава государства рассказал: "В феврале 2022 года я указал всем промышленникам, что мы переходим к военной экономике. Я попросил их об усилиях, чтобы производить больше и быстрее. Это дело я поручил министру вооруженных сил. Но два года спустя после президентского указания производство 155-миллиметровых снарядов во Франции достигло потолка в 30 тыс. Пеcчинка на фоне 2 млн, расходуемых украинской армией каждый год".

Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню явно с задачей не справился. Однако глава государства продолжает упорствовать, например, настаивая на поставках в этом году Украине 75 САУ Caesar. Но их опять же чем-то надо заряжать. Официально Франция, предприняв большие усилия, троекратно увеличила производство снарядов. Тем не менее, по оценкам местных экспертов, пушкам достаточно делать шесть выстрелов в минуту, чтобы артиллерия, отправленная на Украину, израсходовала за час все французские снаряды.

Приближенные объясняют дефицит боеприпасов нехваткой денег. Министерство вооруженных сил и промышленники винят друг друга. Государство отчаянно пытается экономить на фоне галопирующего внешнего долга (в конце третьего квартала 2023 года внешний долг Франции, по данным Национального института статистических исследований INSEE, достиг €3 088,2 млрд, или 111,7% ВНП) и поэтому отказывается запускать руку в карман. Власти заявляют, что это должны делать промышленники, которые чувствуют себя сегодня как никогда хорошо. Но, видимо, это неприемлемо для компаний. Например, группа оружейных компаний KNDS (прежде — Nexter), по данным французских СМИ, уже вложила €300 млн в повышение производства снарядов и пушек Caesar. Единственный во Франции производитель 155 мм не готов опустошить свою кассу, поэтому отказывается инвестировать еще больше, пока министр вооружения не подпишет соответствующую программу. Ирония этой истории заключается в том, что KNDS является франко-германским концерном.

По словам главы сенатской комиссии по вопросам обороны и вооруженных сил Седрика Перрена, ситуация с боекомплектами — сверхчувствительный сюжет, на обсуждение которого государство налагает табу. Так, Сенат, заслушав представителей промышленных компаний и военных, согласно информации Le Canard Enchaîné, испытал давление со стороны Министерства вооруженных сил, которое намерено помешать публикации отчета о слушаниях.

Первый президент, не служивший в армии

При этом существует большой разрыв между словами и делами, заметил Перрен. Он привел в пример Германию, которая, как ожидается по итогам 2024–2025 годов, произведет снарядов на порядок больше, чем Франция.

При всем этом, думаю, следует отметить, что 46-летний Эмманюэль Макрон — единственный из французских президентов, кто не проходил военную службу. "Я принадлежу к тому поколению французов, вступление которых во взрослый возраст совпало с периодом профессионализации армии и отменой призыва. Я поэтому не мог пройти военную службу", — рассказывал Макрон в качестве кандидата в президенты на одном из предвыборных митингов в 2017 году.

Биографы главы государства, однако, вносят коррективы в это заявление. Родившийся 21 декабря 1977 года Макрон мог бы пройти военную службу. Закон 1997 года освобождал от этой обязанности французов, родившихся после 31 декабря 1978 года.

В завершение отмечу принятый во Франции в августе 2023 года закон о программе развития вооруженных сил на 2024–2030 годы. Этот акт устанавливает, что "в случае реальной или предполагаемой опасности объектом реквизиции на основе декрета Совета министров могут стать любые физические или юридические лица, имущество и услуги, необходимые для отражения угрозы". Сопротивление этому предполагает наказание — заключение в тюрьму на пять лет или штраф в €500 тыс.