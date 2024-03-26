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Интерфакс-АВН

Эстония будет вкладывать в ближайшие годы в оборону более 3% ВВП - глава МИД

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Эстонские солдаты принимают участие в параде в Нарве, посвященном годовщине независимости Эстонии
Эстонские солдаты принимают участие в параде в Нарве, посвященном годовщине независимости Эстонии.
Источник изображения: © AP Photo / Liis Treimann

Таллин. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Эстония намерена в ближайшие годы вкладывать в оборону более 3% валового внутреннего продукта, поскольку считает это важным, заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в ходе начавшегося в понедельник визита в США.

"Эстония понимает важность инвестиций в оборону, поэтому наши расходы в нее в ближайшие годы составят более 3% ВВП", - цитирует пресс-служба МИД страны слова министра.

По его словам, выделение помощи в области безопасности странам Балтии, одобренное Конгрессом США на прошлой неделе, доказывает, что Соединенные Штаты твердо привержены обеспечению безопасности Эстонии.

"Если помощь США в области безопасности будет добавлена к нашему собственному оборонному бюджету, мы сможем укрепить нашу независимую обороноспособность быстрее, чем планировалось", - подчеркнул Цахкна.

Закон о государственном финансировании, одобренный Конгрессом США в пятницу, предусматривает выделение $228 млн на помощь странам Балтии в области безопасности. Деньги будут выделены из Балтийской инициативы безопасности (BSI), которая была создана в 2020 году с целью развития независимой обороноспособности и оперативной совместимости стран Балтии. Точная сумма, которая будет выделена Эстонии, станет известна осенью этого года.

Помимо Балтийской инициативы по безопасности, США поддерживают своих союзников, в том числе Эстонию, через программу иностранного военного финансирования (FMF) министерства иностранных дел. В этом году в рамках этой программы США выделили Эстонии $47,3 млн. Рекордные ассигнования FMF в 2022 году в размере $140,5 млн были использованы Эстонией в основном на приобретение систем залпового огня HIMARS.

"Помощь США в сфере финансовой безопасности Эстонии внесла значительный вклад в развитие обороноспособности Эстонии и создание необходимой инфраструктуры", - сказал Цахкна. "Добавив к финансовой помощи по обеспечению безопасности постоянное ротационное присутствие американских войск в Эстонии, мы можем с уверенностью сказать, что союзники понимают проблемы безопасности нашего региона и готовы внести разнообразный вклад в обеспечение безопасности нашей страны и ее жителей. Эстония высоко ценит это", - заверил глава МИД.

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Страны
США
Эстония
Продукция
HIMARS
Проекты
2020-й год
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