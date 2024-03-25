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Интерфакс-АВН

НАТО должна возместить ущерб людям, подвергшимся воздействию обедненного урана во время бомбардировок Югославии в 1999 году - адвокат

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Снаряды с обедненным ураном
Снаряды с обедненным ураном.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez

Рим. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Сербия намерена требовать от стран НАТО выплат компенсации пострадавшим от воздействия обедненного урана, снаряды с которым использовались во время ударов по Югославии в 1999 году.

"НАТО должна возместить ущерб людям, заболевшим раком после того, как подверглись непосредственному воздействию обедненного урана. НАТО должна возместить ущерб", - заявил в эфире телеканала РТРС сербский адвокат Срджан Алексич, который является стороной защиты пострадавших.

По его словам, данные проведенных в Италии анализов, взятых у раковых больных в Сербии, выявили причинно-следственную связь с воздействием обедненного урана.

"Мы должны действовать по модели итальянского адвоката Анджело Тартальи, который выступал от имени сотни итальянских военнослужащих, которые служили в Косово и заболели раком. И если Верховный суд Италии подтвердил обвинения в их случае, то в нашем случае катастрофа значительно больше", - отметил Алексич.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Сербия
Югославия
Проекты
NATO
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