А теперь спросите Украину: российская армия — это действительно бумажный тигр? (The National Interest, США)

TNI: российская армия способна быстро восстанавливаться после неудач

Ход украинского конфликта показывает, что российская армия может выдерживать серьезные трудности длительное время, пишет TNI. В потенциальной войне с Москвой НАТО придется сражаться с противником, который может оправиться от того, что в других условиях явилось бы катастрофой.

Ставрос Атламазоглу

Российской армии удалось перевернуть ситуацию на Украине. Острая нехватка боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, значительно ослабила украинские вооруженные силы. В результате русские укрепляют позиции на востоке Украины и на Донбассе. Ход развития конфликта показывает, что российская армия может выдерживать серьезные трудности в течение длительного времени.

Резюме: Спустя два года после начала российской спецоперации на Украине вопросы о военном потенциале России и ее статусе угрозы для Соединенных Штатов, почти равной им по силам, остаются ключевыми. Несмотря на значительные потери личного состава и техники, оцениваемые в более чем 300 тысяч человек (Неподтвержденные данные. – Прим. ИноСМИ.) и тысяч тяжелых боевых машин, в ежегодной оценке угроз разведывательного сообщества США подробно описывается то, как Россия в течение ряда лет восстановит свою армию.

Спустя более чем два года после начала полномасштабной военной спецоперации на Украине, остается ли Россия прежней угрозой для Соединенных Штатов, почти равной им по силам? Каковы возможности российских вооруженных сил после 24 месяцев тяжелых боев против упорно сражающихся ВСУ, оснащенных западными системами вооружения? Как скоро российские вооруженные силы смогут восполнить существенные потери, понесенные ими в боях? Это лишь некоторые из вопросов, которые разведывательное сообщество США анализирует в своей последней ежегодной оценке угроз.

Эта оценка, выпускаемая ежегодно ранней весной, рассматривает наиболее острые угрозы национальной безопасности США и прогнозирует, как эти проблемы повлияют на Америку.

Китай остается на передней линии угроз Соединенным Штатам. В долгосрочной перспективе Пекин бросит вызов превосходству США не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Но на более краткосрочном уровне Москва продолжает напрямую угрожать США и НАТО, пытаясь получить рычаги влияния в Европе и других странах.

Российская армия сегодня и завтра

Российская армия потеряла больше людей, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. По оценкам западной разведки, потери русских составляют более 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Россия также потеряла тысячи тяжелых боевых машин. До тех пор, пока российская армия не восстановится, ее роль в обеспечении глобального проецирования Москвой своей силы будет зависеть от российского военно-морского флота и российских аэрокосмических сил.

"Вооруженным силам Москвы предстоит многолетнее восстановление после значительных потерь техники и личного состава во время конфликта на Украине. Москва будет больше полагаться на ядерные и противокосмические возможности стратегического сдерживания, пока она работает над восстановлением своих сухопутных сил", — оценило ситуацию разведывательное сообщество в своей ежегодной оценке угроз.

Хотя российское министерство обороны объявило о планах по увеличению вооруженных сил, Кремлю потребуются годы, чтобы восстановить прежнюю боеспособность, не говоря уже о ее увеличении. И дело не только в цифрах. Для увеличения своих возможностей российской армии потребуются современные системы вооружения и обеспечение адекватной боевой подготовки своих солдат.

"Объявленные Москвой планы масштабного расширения своих сухопутных войск почти наверняка потерпят неудачу, но, тем не менее, со временем приведут к увеличению, если не к улучшению качества вооруженных сил", — считает американское разведывательное сообщество.

Кремль вкладывает большие деньги в свою армию, предлагая военнослужащим значительную зарплату и льготы, чтобы привлечь больше мужчин на военную службу. У него есть национальная система армейского набора, которая способна предоставлять больше войск, хотя и сомнительного качества.

Но для достижения своих целей Кремль также в значительной степени полагается на частные военные компании, и разведывательное сообщество США полагает, что он будет продолжать делать это даже без мощной группы Вагнера.

"Россия будет полагаться на частные военные и охранные компании (ЧВОК) и военизированные формирования для достижения своих целей на поле боя на Украине, для увеличения численности российских вооруженных сил, перемещения оружия в мире и обучения боевиков, для сокрытия участия Москвы в секретных операциях и для проецирования своего влияние и мощи на Ближнем Востоке и в Африке", — говорится в ежегодном докладе об угрозах.

Ядерное оружие

Что касается ядерного оружия, то здесь Россия представляет наибольшую угрозу для Соединённых Штатов. Москва обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире: около 5600 ядерных боеголовок разбросаны по ее подводным лодкам, стратегическим бомбардировщикам и наземным системам. Это так называемая ядерная триада. Несмотря на неудачи на Украине, российская армия продолжает тратить деньги и ресурсы на свой ядерный арсенал.

"Москва продолжит разработку ракет большой дальности, способных нести ядерное оружие, и систем подводной доставки, предназначенных для преодоления или обхода системы противоракетной обороны США. Россия расширяет и модернизирует свой большой и разнообразный набор нестратегических систем, которые способны доставлять ядерные или обычные боеголовки, поскольку Москва считает, что такие системы предлагают варианты сдерживания противников, контроля над эскалацией потенциальных боевых действий и противодействия обычным силам США и их союзников".

Стратегические уроки спецоперации России на Украине

Российской армии удалось перевернуть ситуацию на Украине. Острая нехватка боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, значительно ослабила украинские силы. В результате российские силы укрепляют позиции на востоке Украины и на Донбассе. Ход развития конфликта показывает, что российские вооруженные силы могут выдерживать серьезные трудности в течение длительного времени. Эту способность переносить потери и оперативные неудачи обеспечивает политическая система России. Таким образом, в потенциальной войне с Россией США и НАТО придется иметь перед собой противника, который может оправиться от того, что в других условиях явилось бы катастрофическими неудачами и просчетами.

Более того, западные санкции оказали ограниченное влияние на способность российской армии вести длительную крупномасштабную военную кампанию. Кремлю удалось передать производство некоторых потребных ему видов военного снаряжения (например, беспилотные авиационные системы и артиллерийские снаряды) на аутсорсинг союзникам и партнерам, даже полагаясь в этом на такие государства-изгои, как Иран и Северная Корея.