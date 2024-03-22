Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны.

Состоявшиеся недавно выборы президента Российской Федерации ещё раз напомнили гражданам России и Беларуси о том, что за рубежом пристально следят за всеми электоральными кампаниями в обеих странах. При этом западные «непартнёры» стремятся использовать любую возможность для «расшатывания» ситуации на территории Союзного государства.

Впрочем на такой «мodus operandi» в Москве и Минске даже рассчитывали и приняли соответствующие меры. Как и предполагалось ранее, ещё до окончательного подсчёта голосов и официального объявления результатов, со стороны «оппозиции» посыпались обвинения в засилии действующей власти. Ожидаемым был и дружный хор голосов со стороны Запада, традиционно поддерживающего несогласных, о «непрозрачности», «недемократичности», «тоталитаризме» и «не допущенных» на выборы наблюдателях из ЕС и США.

Естественно, не обошлось и без провокаций. Например, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова сообщила, что в ходе голосования 17 марта около 11.00 на четырех избирательных участках – в Воронежской, Ростовской области и Карачаево-Черкессии – избиратели вылили зелёнку в урны для голосования. Благодаря оперативным действиям сотрудников МВД и администрации избирательных участков, инциденты не повлияли ни на процесс, ни на результаты голосования граждан. Но получили жёсткую оценку с вытекающими последствиями.

«Это вопиющий случай. Фактически люди совершили преступление, нарушив избирательные права других граждан. Сделано это публично, с особым цинизмом… Учитывая синхронность происшествий в разных регионах, можно предположить намеренную организованную провокацию»,– сделала заявление Булгакова на брифинге в ОП РФ.

В свою очередь глава ЦИК России Элла Памфилова рассказывала, что ещё на 29 избирательных участках в 20 регионах России пытались поджечь или залить различными жидкостями ящики с бюллетенями. После серии подобных ЧП сотрудники МВД и СК возбудили несколько уголовных дел, а в Госдуме сообщили, что в ближайшее время рассмотрят законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы общеопасным способом.

Получается, что эффект от задуманного и реализованного «оппозицией» оказался прямо противоположным. Мало того, что не удалось нарушить ход избирательной кампании в регионах, так организаторы провокаций ещё и «подставили» своих исполнителей под серьёзное наказание. Кроме того, они сами же инициировали процесс ужесточения законодательства. И теперь можно уверенно констатировать, что вся их деятельность накануне выборов и во время голосования была контрпродуктивной и бессмысленной.

Следует заметить, что об итогах и уроках избирательной кампании в России говорили и в Минске – 18 марта на совещании у белорусского президента Александра Лукашенко. Напомним, что в начале апреля пройдут выборы в Совет Республики Национального собрания, а за ними ещё одно масштабное политическое событие – Всебелорусское народное собрание. Поэтому, естественно, оценка недавних событий в России происходила через призму будущих белорусских электоральных кампаний.

Президент Беларуси высоко оценил планирование и организацию избирательного процесса в стране-соседке. «Очень хорошим было планирование предвыборного процесса и сам ход выборной кампании. Есть чему поучиться. Мобилизованы и сплочены были все – по плану Администрации президента. Все патриотично выступили и выдали прекрасный результат. Для нас это урок», – отметил Александр Лукашенко.

Говорил президент и о вероятных попытках «раскачать» ситуацию в Беларуси. В частности, сегодня как «беглые», так и коллективный Запад, в целом, делают ставки на то, чтобы «принести дезорганизацию и развал» во время проведения заседания ВНС и принятия важных для страны решений. Поэтому на совещании прозвучало предельно чёткое поручение от Александра Лукашенко для всех: «Мы такого подарка преподнести им не должны».

Ранее Государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович так же отметил то, что можно утверждать с большой долей вероятности, – страну опять будут пробовать «расшатать» в связи с формированием ВНС, которое скоро начнется в Беларуси.

По его словам, белорусским спецслужбам в данной ситуации важно не просто реально оценивать обстановку, но и точно прогнозировать события, «чтобы работать на упреждение». Госсекретарь Совбеза отметил, что у спецслужб страны есть информация о том, как за границей достаточно пристально изучают социальные группы в белорусском обществе. Это делается для того, чтобы сместить акцент – на нагнетание напряженности в трудовых коллективах, на очернение органов власти и силовиков. «Мы видим, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию», – сказал Вольфович.

В данном контексте следует отметить одну характерную особенность, как вывод из опыта проведенных в России выборов. Все провокации, в том числе вооруженные, организованные киевским режимом на границе во время избирательной кампании, лишь усилили решимость российских граждан, укрепили их патриотические чувства. И прежде всего, в тех регионах, которые подверглись террористическим атакам. Впечатляющие показатели официальных результатов выборов – тому подтверждение.

То есть, необходимо ещё раз подчеркнуть, что деятельность военно-политического руководства стран коллективного Запада по отношению как к Российской Федерации, так и к Республике Беларусь, в том числе по дестабилизации обстановки в наших странах, – контрпродуктивна и не только. Она также и опасна для самих инициаторов.

Например, пока под Варшавой тренируют боевиков из различных «хоругвей» и «рушений», а чиновники грозят близкой войной России и Беларуси, в самой Польше – забастовки, грандиозные по размаху акции протеста и блокировки дорог. К слову, польские фермеры в ответ на недальновидные действия своих политиков продолжают не пропускать в «незалежную» автотранспорт, в том числе военную технику и боеприпасы для ВСУ. Как недавно заявили украинские пограничники, на границе с Польшей заблокированы все шесть автомобильных КПП, а в очереди застряли 2,4 тыс. фур. Причем Варшава уже сообщила, что ведёт переговоры с Киевом о полном закрытии границы между странами.

Пока Литва и Латвия в угоду Вашингтону из кожи вон лезут, чтобы побольнее укусить Россию или Беларусь, сами терпят убытки из-за сокращения железнодорожных и морских перевозок экспортной продукции из наших стран. Без белорусских и российских грузов страны Балтии стали своеобразным аппендиксом Евросоюза, через который бессмысленно везти европейские грузы.

Кроме того, Россия и Беларусь перестали «стесняться» ответных действий. В Минске, например, окончательно избавились от пресловутой «толерантности» и осознали, что в «санкции» можно играть вдвоём. Так, в соответствии с постановлением Совмина №164 от 7 марта текущего года, белорусское правительство устанавливает более чем на полтора года – с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года – ставку налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постпредставительство, в размере 25% по дивидендам и приравненным к ним доходам. Сейчас ставка этого налога составляет 15%.

Речь идёт о случаях, когда иностранная компания должна платить этот налог, если её место нахождения является государство из утвержденного ранее списка «недружественных стран» Беларуси.

Согласно документу, также будет приостановлено по 31 декабря 2026 года исполнение нескольких положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Это решение касается некоторых статей 27 международных документов, среди них соглашения с США, Великобританией, большинством стран Европейского союза. В основном положения документов касаются выплат дивидендов, процентов по кредитам, доходов от использования и отчуждения имущества. «Срок применения ответной меры может быть сокращен в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для её применения, либо по предложению министерства по налогам и сборам», – говорится в документе. То есть, действовать эта мера будет пока западные «непартнёры» не поумнеют. Хотя это вряд ли произойдёт.

Кроме того, из Минска прямо указывают на то, что действия Запада не только контрпродуктивны, но ещё и незаконны. В постановлении №164 говорится, что оно принято для «обеспечения стабильного функционирования экономики и в ответ на применение в обход устава ООН рядом государств в отношении Беларуси, её граждан и юрлиц односторонних ограничительных мер экономического характера, не санкционированных Совбезом организации и несовместимых с принципами и нормами международного права».

Владимир Вуячич