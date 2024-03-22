Белый дом заявил, что цель США - обеспечить независимость Украины и ее безопасность

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан отказался уточнить, принял ли уже Вашингтон решение приступить к поставкам Киеву тактических баллистических ракет ATACMS

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Долгосрочная цель Соединенных Штатов заключается в том, чтобы сохранить независимость Украины и обеспечить ее безопасность. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в среду по итогам необъявленного визита в Киев на совместной с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком пресс-конференции.

Советника американского лидера попросили пояснить, как для администрации США выглядело бы поражение России на Украине. "Мы считаем, что Россия уже потерпела провал в этой войне", - заявил в ответ Салливан. "Однако этого недостаточно. В конце нам необходимо увидеть обстоятельства, при которых Украина более не будет страдать от угрозы и натиска со стороны Вооруженных сил России, при которых она может быть не просто свободной и независимой, но и при которых будет обеспечена ее безопасность. Вот в этом направлении мы будем работать", - сказал представитель Белого дома. При этом он утверждал, что Россия пыталась "стереть Украину с карты".

Салливан отказался уточнить, принял ли уже Вашингтон решение приступить к поставкам Киеву тактических баллистических ракет ATACMS. "Что касается ATACMS, то я вас разочарую: мне сегодня нечего объявить здесь публично по этому вопросу. Когда нам будет чем поделиться, мы сделаем это", - отметил помощник главы американской администрации.

Кроме того, он выразил мнение, что необходимости начинать изыскивать альтернативные имеющимся планы и механизмы оказания помощи Украине нет, невзирая на отсутствие определенности с запросом на дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели в Конгрессе США. "Я уверен, что мы реализуем план А", - заверил Салливан. "Мы заручимся прочной двухпартийной поддержкой пакета помощи Украине в Палате представителей [Конгресса]. И мы выделим эти средства, как и следует. Так что я не думаю, что нам необходимо сегодня говорить о плане Б", - полагает советник президента США Джо Байдена.

Стенограмму пресс-конференции распространила в Вашингтоне пресс-служба Белого дома.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 29 февраля в послании Федеральному собранию, что российские войска владеют инициативой в ходе специальной военной операции на Украине и наступают по некоторым оперативным направлениям, освобождая все новые территории.