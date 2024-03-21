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В США уже знают, кто пойдет воевать, когда закончатся украинцы (Časopis argument, Чехия)

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Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ČA: европейцев морально готовят к отправке на украинский фронт

ВСУ приближаются к пределу в виде "последнего украинца", и все острее встает вопрос о том, кто будет воевать потом, пишет ČA. Западные стратеги уже нашли решение: европейские армии вполне сгодятся в качестве "пушечного мяса". Однако автор статьи предложил другой вариант.

Так, 69% чешских граждан считают, что вооруженный конфликт на Украине должен закончиться даже ценой территориальных уступок ей в ущерб. Но чешскому "руководству" это не мешает отправлять в несчастную страну новые партии оружия и рассуждать о том, как послать туда наших солдат.

При этом они оправдываются тем, что вынуждены выполнять свои "обязательства" по отношению к НАТО. Хотя единственным реальным обязательством является то, что написано в пресловутой и много раз процитированной первой статье Североатлантического договора.

Факт в том, что конфликт держав, разворачивающийся на территории Украины, продвигается по сценарию, в котором русские воплощают зло, а украинцы — добро, и их бандеровские батальоны вместе с храбрыми солдатами НАТО сдерживают это зло, чтобы оно не проглотило всю Европу. Она, как известно, печется о благе своих народов, которые, к сожалению, этого не понимают, не видят угрозы и вообще хотят мира.

И напрасно злая Россия, которая возвращает Европе санкции как бумеранг, твердит, что хочет только защитить свой народ. Мы-то уж знаем! Поэтому ее нужно бить, бить и в тылу, разрушать ей мосты и делать всякие гадости, чтобы русские запомнили.

Все это делается, а как же иначе, мирными средствами.

По мере того как украинская армия приближается к пределу в виде "последнего украинца", после превышения которого мясорубка будет работать вхолостую, все острее встает вопрос, чем кормить ее дальше. Стратеги уже придумали. Есть же армии, которым в последние два года хоть и повыдергивали зубы, но услужливые американцы не оставят их на бобах и с радостью поставят оружие. Деньги на это всегда найдутся. Или их напечатают.

А если эти войска не помогут, у граждан Европы еще есть дети. Вот тут было бы хорошо, если бы руководители европейских народов, не желающих воевать, подали собственным гражданам личный пример.

Если эти руководители в парламенте, которые осуществляют колониальное управление, переберут всех дальних родственников, то, несомненно, наберут хотя бы пару десятков смелых потомков, которые только и мечтают наподдать русским. Не у каждого такие есть, и поэтому можно позвать еще и сестер, родных и двоюродных, чтобы сформировать элитный батальон. Для его членов честью и патриотической обязанностью будет получить увечье или умереть в бою от пули или снаряда.

Если же кому-то из них не захочется идти на фронт, то можно перенять опыт военкомов с демократической Украины: найти, подстеречь, схватить, разоблачить симулянта, избить, бросить в машину и доставить на фронт для исполнения своих патриотических обязанностей!

Господа депутаты, прошу! Петр Фиала, Вит Ракушан, Маркета Пекарова-Адамова, Мариан Юречка и Иван Бартош, забудьте о тех, кто трусливо не хочет идти на смерть. Распрямите спины и станьте примером для своих солдат! Ваши дети пусть идут вперед! А мы уж после.

И не забудьте потом похвалиться тем, кто из вас первым прольет слезы над гробом сына или дочери.

Автор: Милан Даниэл (Milan Daniel)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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