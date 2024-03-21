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Интерфакс-АВН

Партнерство AUKUS пытается расширить свои ряды, принять Канаду и Японию - СМИ

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AUKUS
AUKUS.
Источник изображения: google.com

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - США, Британия и Австралия - члены партнерства AUKUS - стремятся расширить его за счет других стран, таких как Канада и Япония, сообщает в среду Politico со ссылкой на источники.

"Япония и Канада находятся в очереди на присоединение к так называемому второму компоненту пакта AUKUS, в рамках которого участники подпишут соглашение о широком сотрудничестве в области военных технологий к концу 2024 или в начале 2025 года", - информирует издание.

По данным Politico, стремление расширить пакт связано с опасениями в Вашингтоне, Лондоне и Канберре, что экс-президент США Дональд Трамп, который по итогам ноябрьских президентских выборов может вновь занять президентский пост, решит выйти из AUKUS.

Один из источников издания отметил, что администрация президента Джо Байдена "настаивает на том, чтобы некоторые положения второго компонента AUKUS реализовали сейчас, до выборов в США".

Интерес к AUKUS также проявляли Южная Корея и Новая Зеландия.

В сентябре 2021 года США, Австралия и Великобритания объявили о создании трёхстороннего партнёрства в области безопасности - AUKUS. Затем участники AUKUS обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре атомных подводных лодок. США начиная с 2032 года продадут Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia. Следующий этап плана предусматривает строительство Австралией и Великобританией АПЛ SSN Aukus, которая будет модифицированной версией подводной лодки SSN(R) следующего поколения, которую Великобритания уже проектировала. Как ожидается, первые лодки поступят на вооружение не раньше, чем через два десятилетия.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Virginia АПЛ
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