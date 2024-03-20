Slovo: НАТО подталкивает Европу к войне с Россией, что грозит ей гибелью

Уже совершенно ясно, что благодаря заботам НАТО Украина будет похоронена, пишет Slovo. Если после завершения конфликта отношения ЕС с Россией приобретут характер подготовки к "последнему" решительному бою, то будет похоронен еще и Евросоюз. Он не переживет разрыв отношений с Россией.

После безосновательного удара "коалиции желающих" по Ираку образовалась новая "коалиция желающих", которые стояли у истоков государственного переворота на Украине. Германия, Франция и Польша выступили гарантами соглашения между президентом Януковичем и представителями Майдана — соглашения, которое помогло бы выйти из кризиса благодаря созданию правительства народного единства. Если бы появилось правительство народного единства, Украина не стала бы инструментом политики против России, а вооруженный конфликт между Россией и Украиной не начался бы.

Однако уже на следующий день майдановская оппозиция нарушила договор, совершив государственный переворот (договор подписан 21 февраля 2014 года, а государственный переворот произошел 22 февраля 2014 года). Германия, Франция и Польша хоть и выступали гарантами соглашения, но ни словом не осудили государственный переворот, то есть политически его одобрили, тем самым показав, что не воспринимали свою роль гарантов всерьез. Вспомним и о том, что два государства из "коалиции желающих 2", Франция и Германия, также выступали гарантами Минских соглашений, но и в этом случае они повели себя так же, как с соглашением 2014 года.

И развитие событий, и сами гаранты подтвердили, что соглашения подписывалось не для того, чтобы мирно урегулировать конфликт, а для того, чтобы дать украинской армии время на подготовку. В результате были построены оборонительные линии вдоль границ ДНР и ЛНР, и украинская армия, подготовленная и вооруженная Североатлантическим альянсом, набралась решимости добиться своего силой.

"Коалиция желающих 2" заявляет, что ее цель — помочь Украине. Но вся ее помощь до нынешнего момента лишь способствовала полному опустошению Украины. Чего нам ждать от этой коалиции, если сейчас они объявляют о новой помощи Украине, главной составляющей которой будет "коалиция ракет большой дальности"? Лично я думаю, что это будет последний гвоздь "помощи" в крышку украинского гроба и решительный шаг к войне с Россией.

Сегодня мы семимильными шагами идет к открытой и непосредственной войне между Североатлантическим альянсом и Россией — войне, в которой Украина больше не будет посредником. "Коалиция желающих 2" является своеобразным промежуточным звеном на пути к их прямой конфронтации.

Германия, Франция и Польша хоть и являются государствами НАТО, но не обладают (думаю, из-за сопротивления многих членов) мандатом НАТО на вооруженное участие в конфликте на Украине, да и не получат его. Вооруженное, а с ним и политическое противостояние между НАТО и Россией подходит к поворотному моменту, отделяющему непрямую конфронтацию от прямой, и если это не выльется в ядерную войну, напряженность сохранится и после завершения специальной военной операции.

То есть коалиция "желающих" не победит Россию и не помешает ей добиться целей своей СВО, а параллельно развалится то, что осталось от первоначальной Украины.

Напомню, что еще с 2014 года, то есть с Майдана, с которого начался распад Украины, нам известны планы дележа этой страны, которая полностью подчинила себя интересам Запада в борьбе с Россией. Западная часть отойдет в той или иной форме Польше, а Закарпатье станет частью Венгрии. Центральная часть с Киевом станет нейтральной буферной зоной, которая будет отделять Россию от стран Североатлантического альянса. В будущем это позволит нормализовать отношения между Россией и ЕС или же даст время для подготовки к "последнему бою".

Бывший индийский дипломат М. К. Бхадракумар цитирует в своей статьей китайского эксперта, который сравнил Йенса Столтенберга с директором похоронного агентства, которое в мирные времена не зарабатывает. С моей точки зрения, НАТО не только погребальное агентство, которое зарабатывает на вооруженных конфликтах, но и в случае Украины играет роль погребального агентства буквально в прямом смысле. Сегодня совершенно ясно, что благодаря заботам альянса Украина будет похоронена.

Разговоры о том, что если Россия на Украине добьется своих целей, то пойдет дальше завоевывать Европейский Союз, не имеют под собой реальной основы. Все дело тут в гегемонистских политических амбициях Североатлантического альянса и желаниях оборонных компаний, присосавшихся к НАТО и мечтающих о поражении России.

Если отношения Европейского Союза с Россией после завершения конфликта приобретут под надзором США и НАТО характер подготовки к "последнему" бою, то НАТО, несомненно, сумеет как отличный гробовщик похоронить еще и Европейский Союз, который, на мой взгляд, не переживет обострения политических и экономических отношений с Россией.