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Интерфакс-АВН

Проект резолюции СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе оторван от реальности - зампостпреда РФ

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: AP Photo/ John Minchillo

Нью-Йорк (ООН). 18 марта. ИНТЕРФАКС - Американский проект резолюции СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе политизирован и оторван от реальности, не прорабатывался на экспертном уровне, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в понедельник.

"Упомянутый США проект резолюции Совета Безопасности о неразмещении ядерного оружия в космосе, представленный в конце прошлой недели, по нашей предварительной оценке, носит весьма политизированный и оторванный от реальности характер. И в этом нет ничего удивительного, ведь содержащиеся в нем формулировки никак не прорабатывались на экспертном уровне и не обсуждались на профильных международных площадках", - заявил Полянский, выступая на заседании СБ ООН.

По его словам, подавляющее большинство инициатив западных стран "оказываются пустышками".

Полянский также отметил, что для обсуждения вопросов ядерного разоружения существуют профильные экспертные площадки, а потому РФ не видит оснований для обсуждения темы ядерного разоружения на СБ ООН.

Он добавил, что РФ открыта в рамках нового обзорного процесса ДНЯО к конструктивному диалогу со всеми странами, заинтересованным в выходе на понимание.

"Мы будем ориентироваться не на красивые слова и пустые призывы, а на дела, которые пока убедительно указывают на незаинтересованность США и их союзников к сколько-нибудь серьезному разговору, в котором, как мы сегодня могли убедиться, заинтересован как раз весь мир", - отметил зампостпреда РФ.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США совместно с Японией подготовили проект резолюции СБ ООН, содержащий призыв ко всем странам не разрабатывать ядерное оружие для размещения в космосе.

Она также сообщила, что США готовы к переговорам с Россией и КНР по теме контроля над вооружениями без предварительных условий.

В начале марта президент РФ Владимир Путин вновь подтвердил позицию Москвы, выступающей категорически против размещения ядерного оружия в космосе. "Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере", - сказал Путин.

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