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ТАСС

В Бундестаге раскритиковали главу комитета по обороне из-за утечки данных о Taurus

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Бундестаг
Бундестаг.
Источник изображения: EPA/ OLIVER LANG

Председатель Бундестага Бербель Бас отметила, что на этой неделе проведет встречу с председателями всех комитетов, ответственных за сферу безопасности

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Председатель Бундестага Бербель Бас подвергла резкой критике главу его комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в связи с утечкой секретной информации о возможностях применения крылатых ракет Taurus, которая обсуждалась на закрытом заседании комитета.

"Когда я слышу, что в упомянутом заседании приняли участие 105 человек, я могу только удивляться тому, что председатель разрешил это", - заявила Бас газете Die Welt. "В октябре мы договорились с председателями всех комитетов, связанных с безопасностью, что на заседаниях, связанных с обсуждением секретной информации, круг участников должен быть как можно меньше", - добавила она.

При этом глава Бундестага отметила, что на этой неделе снова проведет встречу с председателями всех комитетов, ответственных за сферу безопасности. "Я ожидаю, что все председатели комитетов продолжат обсуждение этого вопроса, и я ожидаю подробного отчета", - констатировала Бас.

11 марта состоялось закрытое заседание комитета Бундестага по обороне, на котором в том числе обсуждалась возможная отправка крылатых ракет Taurus Киеву и особенности их использования. Как указывает газета Sueddeutsche Zeitung, явно имело место разглашение тайны. В частности, речь идет о технических деталях планирования целей для ракет и комментариях по этому поводу генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера. Позже газета Rheinische Post сообщила о письме Штрак-Циммерман Бас, согласно которому во встрече приняли участие около 105 человек, включая многочисленных представителей федерального правительства и представительств земель.

Подробности секретной части встречи, видимо, впоследствии были переданы новостному порталу t-online. По его данным, Бройер объяснил на заседании детали использования ракет. В частности, для разумного применения Taurus необходимы огромные объемы данных, которые, по-видимому, должны обрабатываться специальными техническими системами. Однако эти технические средства существуют лишь в ограниченном количестве, замечает портал. Кроме того, указывается, что если бы эти системы были поставлены Украине, то они больше не были бы доступны Бундесверу, что ослабило бы его обороноспособность. Это еще одна причина, по которой канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять ракеты Киеву.

14 марта большинство депутатов Бундестага проголосовало против очередной резолюции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который требовал передать Украине Taurus. Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки этих ракет. По его словам, для эффективного применения Taurus требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. 

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