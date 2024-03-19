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Военное обозрение

Украинский ТГ-канал: Киев формирует новые передвижные группы ПВО для борьбы с самолетами ВКС РФ на фронте

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Источник изображения: topwar.ru

Российские ВКС и авиабомбы с УМПК стали очень большой проблемой для командования ВСУ, наносимые бомбовые удары буквально ровняют украинские позиции с землей. Ситуация на фронте критическая, на этом фоне принято решение о переброске к фронту еще нескольких зенитных комплексов. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе.

По имеющейся информации, главком ВСУ Сырский сумел убедить Зеленского в необходимости формирования еще нескольких передвижных групп ПВО из пусковых установок ЗРК Patriot, несмотря на то, что ранее три из пяти аналогичных групп были уничтожены ударами российских ракет. Как утверждается, зенитные комплексы снимут с южного направления, а также из-под Киева. Сформированные группы будут отправлены ближе к фронту, где они должны будут "охотиться" на российские самолеты.

(...) Сырский согласовал с офисом президента формирование новых передвижных групп ПВО, для этих целей снимут часть пусковых установок Patriot с южного направления и Киева. Ситуация на фронте критическая из-за постоянных бомбовых ударов противника

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Ранее Киев уже пытался решить проблему российской авиации с помощью передвижных групп ПВО. По данным украинских ресурсов, ВС России точными ракетными ударами уничтожили три таких группы, в США признали потерю двух пусковых установок ЗРК Patriot, но вместе с расчетами. По имеющимся данным, в Вашингтоне были очень недовольны потерей зенитных комплексов.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
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