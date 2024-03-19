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Военное обозрение

Институт изучения войны США заявил о стремлении России усилить защиту Черноморского флота от атак ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Россия вынашивает планы по усилению защиты Черноморского флота на фоне активизации украинских атак. Об этом заявляет американский Институт изучения войны.

Министерство обороны Российской Федерации якобы именно по этой причине и сменило командующего Черноморским флотом, считают американские аналитики. Ранее стало известно, что 17 марта министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в Севастополе. Там он выслушал доклады командования ЧФ об украинских атаках против российских военно-морских объектах.

Как заявил Шойгу, Черноморский флот должен ежедневно тренироваться отражать украинские удары с воздуха, а также со стороны морских беспилотников. Флот должен быть абсолютно готов к отражению таких ударов, подчеркнул министр обороны. Кроме того, Шойгу распорядился установить дополнительное вооружение, в том числе артиллерийские орудия и пулеметы.

Докладывал Шойгу вице-адмирал Сергей Пинчук – первый заместитель командующего Черноморским флотом – начальник штаба флота. Согласно утверждению американских аналитиков, из-за украинских атак Черноморский флот был вынужден передислоцировать основные силы в Новороссийск и на ряд других военно-морских баз.

С необходимостью осуществлять защиту флота более эффективно, сложно не согласиться, особенно в сложившейся ситуации, когда украинские формирования действительно активизировали свои удары по российским объектам в Крыму.

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Шойгу Сергей
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