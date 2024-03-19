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Интерфакс-АВН

Новое поколение западных специалистов по РФ будет действовать более изощренно, но своих целей не изменит - Путин

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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Новое поколение представителей западных стран, которые пытаются расшатать внутреннюю систему России, будут действовать более изощренно, чем их предшественники, считает президент РФ Владимир Путин.

"После развала Советского Союза осталось очень большое количество специалистов по Советскому Союзу, которые ничего не умели делать, кроме как бороться с Советским Союзом и возникшей на части его территории России. Они свое политическое руководство, общественность своих стран начали убеждать в том, что нужно дальше добивать Россию", - сказал Путин журналистам.

"Приходит новое поколение специалистов. Они реально оценивают происходящие события. Думаю, что они будут действовать более изощренно. Но целей своих в отношении России они не поменяют", - подчеркнул он.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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