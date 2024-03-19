Завод "Янтарь" номинально отсудил деньги у украинского ГП НПКГ"Зоря" - "Машпроект

Информационное агентство "Русский Запад" в материале "Завод в Калининграде отсудил у Украины 65 млн долларов" сообщило слегка сюрреалистическую новость о том, что Арбитражный суд Калининградской области взыскал в пользу ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" 65,1 млн долларов с украинского предприятия ГП НПКГ"Зоря" - "Машпроект" (Николаев) за непоставленные по контракту 2012 года главные энергетические установки для трех фрегатов проекта 11356Р для ВМФ России. Правда, данное решение в свете нынешних обстоятельств имеет чисто символическое значение. Из материалов дела любопытен тот факт, что российская сторона сразу на 100% проавансировала контракт с николаевским заводом, таким образом в итоге полностью потеряв все деньги.

Предположительно, второй достраивающийся на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМС Индии фрегат Tamala (бывший "Адмирал Истомин", заводской номер 01361), оснащенный газотурбинной главной энергетической установкой М7Н1 производства ГП НПКГ"Зоря" - "Машпроект" (Николаев, Украина). Калининград, декабрь 2023 года (с) Алексей Шабунин / ruwest.ru

В древней правовой истории 5 марта 2024 года поставил точку Арбитражный суд Калининградской области: в пользу Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" взыскано 65,1 млн долларов США с предприятия, находящегося на Украине.

Договор между калининградской верфью и государственным предприятием "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря"-"Машпроект" в городе Николаев на Октябрьском проспекте (сейчас переименован в Богоявленский проспект), 42а, был заключён 9 октября 2012 года о поставке главные газотурбинные агрегаты для трёх заказов 01360, 01361 и 01362 [фрегаты "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" проекта 11356Р для ВМФ России]. Любопытно, что доверие к подрядчику в Калининграде было столь высоко, что вся сумма, то есть, все 65,1 млн долларов США были авансом переведены в город на реке Южный Буг.

В 2023 году суд в Калининграде направил в Украину уведомление о процессе через российский Минюст. Но 13 ноября 2023 года обратно вернулось поручение о вручении судебных документов на том основании, что с 24 февраля 2022 года временно приостановлены приём и отправка корреспонденции на территорию Украины.

Впрочем, суд пришёл к выводу, что исчерпывающие меры по уведомлению предприятия в Николаеве были приняты. Хотя в договоре было указано, что конфликты должны разрешаться хозяйственным по месту нахождения ответчика, в дело вмешалась высшая сила: Правительство России в марте 2022 года Украина была внесена в список юридических и физических лиц, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. Поэтому спор был отнесён к компетенции российского суда. Иначе бы пришлось ехать в Николаев и там доказывать.

Турбины украинское предприятие должно было поставить в разные сроки, начиная с декабря 2014 года и заканчивая декабрём 2015 года. 7 декабря 2021 года из Николаева пришло извещение о "приостановлении изготовления товара в связи с возникшими форс-мажорными обстоятельствами".

Решение суда может быть обжаловано. Правда, непонятно как. Как и не совсем ясно, как ПСЗ "Янтарь" сможет получить от Украины 65,1 млн долларов США.

Со стороны bmpd напомним, что, согласно опубликованному в феврале 2016 года пресс-релизу николаевского ГП НПКГ"Зоря" - "Машпроект", это предприятие в октябре 2012 года подписало с ПСЗ "Янтарь" контракт на поставку трех комплектов газотурбинных агрегатов М7Н для второй тройки российских фрегатов модифицированного проекта 11356. Согласно этому контракту, николаевское предприятие должно поставить на "Янтарь" первый комплект агрегатов в декабре 2014 года, а второй и третий - в октябре-декабре 2015 года.

В июне 2014 года распоряжением Государственной службы экспортного контроля Украины было приостановлено действие разрешения на экспорт товаров военного назначения в Российскую Федерацию. В связи с этим работы по заказу для "Янтаря" на НПКГ"Зоря" - "Машпроект" были прекращены, причем уже готовый комплект агрегатов для фрегата "Адмирал Бутаков" (заводской номер 01360) был передан на хранение в Николаеве.

Впоследствии два комплекта ЭУ (включая второй доделанный) в исполнении М7Н1 были выкуплены индийской стороной по контракту на сумму 76 млн долл, заключенному с НПКГ "Зоря"-"Машпроект" в октябре 2019 года, для установки на бывшие фрегаты "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин", теперь достраиваемые на ПСЗ "Янтарь" для ВМС Индии по соглашению 2016 года под названиями Tushil и Tamala. Первый из этих комплектов ЭУ был принят индийской стороной в мае 2020 года, и оба комплекта были доставлены в Калининград. Первый достроенный для индийского флота фрегат Tushil (бывший "Адмирал Бутаков", заводской номер 01360) был передан на заводские ходовые испытания 5 марта 2024 года.