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Эстонии нужны финские военные. НАТО велела – Хельсинки ответил "есть" (Iltalehti.fi, Финляндия)

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Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Степанов

Iltalehti: Финляндия отправит солдат в бригаду НАТО, дислоцированную в Эстонии

Солдаты сухопутных войск Финляндии усилят бригаду НАТО в Эстонии, пишет Iltalehti. Хельсинки дали понять, что альянсу нужно увеличить военное присутствие на этом направлении. Президент Стубб тут же взял под козырек и обещал отправить туда до пяти тысяч финских солдат.

Солдаты сухопутных войск Финляндии могут быть дислоцированы в Эстонии в составе боевых подразделений Усиленного Передового Присутствия НАТО (eFP).

Источники в сфере внешней политики и политики безопасности подтверждают Iltalehti, что вопрос об отправке солдат финских сухопутных войск в Эстонию обсуждался в оборонном ведомстве.

Источники в НАТО сообщили Iltalehti: Финляндии дали понять, что оборонный альянс нуждается в подкреплении сил Усиленного Передового Присутствия в Эстонии.

По информации Iltalehti, правительство Финляндии относится к участию сухопутных войск в силах Усиленного Передового Присутствия и к отправке в эти подразделения финских солдат положительно.

Решение о размещении боевых частей в странах восточной части НАТО было принято на саммите НАТО в Варшаве летом 2016 года.

Поначалу численность боевых дивизий составляла около тысячи военных. После начала конфликта на Украине было решено увеличить их численность.

В настоящее время НАТО формирует боевые подразделения в Эстонии, Латвии и Литве. По данным минобороны Эстонии, численность бригады НАТО составляет 4 –5 тысяч солдат.

Шведы отправятся в Латвию

В январе правительство Швеции объявило на конференции по безопасности в Селене о намерении разместить батальон в составе латвийских сил Усиленного Передового Присутствия. Премьер-министр Ульф Кристерссон (UlfKristersson) заявил, что шведские солдаты войдут в состав примерно пятитысячной бригады НАТО и будут находиться в Латвии в течение длительного срока.

"Получится целый батальон. Обычно в батальоне насчитывается тысяча солдат. Мы начнем примерно c 500 и будем наращивать численность", — подчеркнул Кристерссон.

Канада является ведущей страной группы Усиленного Передового Присутствия в Латвии. В операции в Латвии также участвуют Албания, Чехия, Исландия, Италия, Черногория, Северная Македония, Польша, Словакия, Словения и Испания, вскоре присоединится и Швеция.

Германия является ведущей силой в Литве. В операции принимают участие Бельгия, Чехия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и США.

Эстонии нужны финны

Великобритания с самого начала была ведущей страной в деятельности операции Усиленного Передового Присутствия в Эстонии. В настоящее время из других стран НАТО в эстонских силах Усиленного Передового Присутствия задействованы только Франция и Исландия, однако в перегруппировке присутствующих войск принимала участие и Дания.

По сообщению источников Iltalehti, НАТО хотела, чтобы Финляндия приняла участие в операции Усиленного Передового Присутствия.

В Литве и Латвии силы Усиленного Передового Присутствия уже представлены хорошо, а вот Эстония нуждается в финских военных. В Литве и Латвии уже находится примерно по 4 тысячи солдат НАТО. В Эстонии размещено значительно меньше сил, и НАТО хочет нарастить в стране свою мощь.

Военная база Тапа

В Эстонию будут отправлены финские контрактники, которые будут служить на военной базе Тапа периодами по шесть месяцев.

Финляндия является членом Объединенных экспедиционных сил быстрого реагирования (JEF), возглавляемых Великобританией. Сотрудничество с Великобританией в Эстонии укрепит двусторонние отношения Финляндии с европейским участником НАТО, имеющим ядерное оружие.

Iltalehti написала о возможном участии Финляндии в силах Усиленного Передового Присутствия НАТО в Эстонии еще в сентябре 2022 года. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) сделал прогноз для Iltalehti, согласно которому участие Финляндии в силах Усиленного Передового Присутствия выйдет на первый план, как только Финляндия станет членом НАТО.

Финляндия стала участницей в НАТО в апреле 2023 года.

Стубб готов к участию Финляндии в операциях НАТО

Президент республики Александр Стубб (AlexanderStubb) заявил в день своей инаугурации, что он начал переговоры с министерством обороны о возможностях повысить возможности Финляндии участвовать в совместных операциях НАТО.

Iltalehti поинтересовалась у Стубба, готов ли он отправить финских солдат для участия в операциях НАТО.

"Безусловно, это же очевидно. Конечно, это связано с тем, что это часть нашего долга. С другой стороны, мы отправляем финских солдат для участия в операциях НАТО уже почти 30 лет: например, в KFOR[Косово] и IFOR[Босния и Герцеговина] и, конечно же, ISAFв Афганистане", — перечислил Александр Стубб.

Президент Стубб также заявил, что в Финляндии проводится подготовка — в частности, сухопутных войск — для участия в программах НАТО.

"Также есть вопрос о наших действиях в НАТО в мирное время. В этом отношении уже тоже были приняты решения по ВМФ и ВВС. Мы продолжаем развивать этот вопрос", — сообщил президент, подразумевая сухопутные войска.

Александр Стубб также отметил, что решения об участии в операциях должны быть приняты в июле на саммите НАТО в Вашингтоне.

Автор: Лаури Нурми (Lauri Nurmi)

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