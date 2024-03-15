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ТАСС

Глава АдГ заявил, что поставка Taurus Украине лишь продлила бы конфликт и навредила бы ФРГ

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Тино Хрупалла
Тино Хрупалла.
Источник изображения: cdni.rt.com

Тино Хрупалла при этом осудил действия России

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Гипотетическая поставка ракет Taurus Украине лишь продлила бы конфликт. Об этом заявил сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла, выступая в Бундестаге.

"Поставка Taurus означала бы продление войны", - сказал он. По его словам, это "угрожает Германии". "Пока нас не воспринимают как сторону войны. Мы просим канцлера по этому пункту последовательно продолжать нынешнюю линию. Не позволяйте разжигателям войны себя шантажировать", - отметил Хрупалла.

"Нам нужен мир, достигнутый любыми мирными средствами, - отметил политик. - Сейчас речь должна идти о том, чтобы обсудить за столом переговоров варианты решения". Одновременно с этим он осудил действия России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Киеву Taurus. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих и это именно та черта, которую он не хочет переступать. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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