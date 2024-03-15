"Переходит реку, нащупывая камни": какова задача европейского турне эмиссара Китая - Мнения ТАСС

Андрей Попов — о послании по Украине, которое передал специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй

Китайские власти неоднократно указывали, что затягивание и усложнение кризиса на Украине не отвечает ничьим интересам. Будучи крупной державой, КНР едва ли может сидеть сложа руки и наблюдать за конфликтом издалека. Как сказал недавно посол Китая во Франции Лу Шае, рассуждая о роли мировых держав, "большая страна должна действовать как большая страна <…> если ты стал слоном, то уже не можешь прятаться за деревом".

В начале марта специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй, бывший посол КНР в РФ, во второй раз менее чем за год посетил Москву, Брюссель, Варшаву, Киев, Берлин и Париж. Эта поездка была очередным раундом челночной дипломатии по политическому урегулированию украинского кризиса. Первое турне дипломат совершил в мае 2023 года, тогда Ли Хуэй прежде всего пытался донести до каждой из сторон позицию Китая по украинскому кризису.

Позиция Китая по украинскому кризису Каждый раз, когда внешнеполитическое ведомство сталкивается с темой украинского кризиса, оно указывает, что позиция Пекина по Украине неизменна и отчетлива. Ведомство отсылает к опубликованному в феврале 2023 года МИД КНР документу, в котором изложена позиция Китая по Украине. В этом документе из 12 пунктов говорится о необходимости уважать суверенитет всех стран, отбросить мышление холодной войны, остановить боевые действия, инициировать мирные переговоры, разрешить гуманитарный кризис, защитить гражданское население и беженцев. Также Китай призывает обеспечить безопасность ядерных станций, избегать применения ядерного оружия, обеспечить работу зерновых коридоров, отказаться от односторонних санкций, обеспечить стабильность производственных и логистических цепочек, способствовать восстановлению территорий после завершения военных действий. Содержание документа вызвало вопросы у международного сообщества из-за неоднозначного прочтения некоторых пунктов, но это предоставило Пекину пространство для маневра и шансы на роль нейтрального наблюдателя и посредника. В апреле 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине сказал, что позицию Китая по украинскому вопросу можно охарактеризовать одним предложением: "Способствовать миру и переговорам".

Повестка дипломатического турне

В прошлом году Ли Хуэй начал поездку с Киева, затем направился в европейские столицы и завершил дипломатическое турне в Москве. В этом году он сперва посетил столицу России, где встретился с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным. На встрече дипломаты обменялись мнениями по украинскому кризису и отношениям Москвы и Пекина. Они указали на необходимость содействовать дальнейшему развитию взаимодействия РФ и КНР. Галузин и Ли Хуэй отметили, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования на Украине невозможно без участия России и учета ее интересов безопасности. При всей важности визита Ли Хуэя в Москву стоит отметить, что РФ и КНР на постоянной основе поддерживают плотный контакт на высоком и высочайшем уровнях: Пекин в высокой степени информирован о позиции Москвы по Украине.

Затем Ли Хуэй отправился в Брюссель в штаб-квартиру Евросоюза. На встрече с европейскими дипломатами спецпредставитель правительства КНР заявил о неприемлемости односторонних санкций против китайских предприятий, сотрудничающих с российскими компаниями. В Брюсселе Ли Хуэй также встретился с главой департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэлем Люхингером и высоко оценил работу этой европейской страны по содействию мирным переговорам — Швейцария настаивает на необходимости включения Москвы в переговорный процесс.

Во время визита в Польшу Ли Хуэй отметил, что затягивание и усложнение кризиса на Украине не отвечает интересам ни одной из сторон. Он заявил о готовности Пекина совместно с Варшавой содействовать охлаждению ситуации и скорейшему восстановлению мира.

Следующей остановкой китайского дипломата стал Киев, куда он добрался на поезде. Ли Хуэй встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В украинскую делегацию также вошли министр экономики Юлия Свириденко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и замминистра энергетики Светлана Гринчук. МИД КНР не сообщил деталей состоявшейся встречи, проинформировав лишь о том, что стороны "провели откровенные и дружеские переговоры по китайско-украинским отношениям и украинскому кризису". Судя по составу украинской делегации, можно предположить, что стороны обсуждали не только урегулирование конфликта, но и вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Число участников с украинской стороны говорит о том, насколько важна для Киева встреча со спецпредставителем КНР на фоне довольно редких контактов и прохладных дипломатических отношений двух стран. По информации Bloomberg, посол Украины в Пекине Павел Рябикин с момента прибытия в КНР в апреле прошлого года добился лишь нескольких встреч, несмотря на порядка 40 запросов в различные министерства.

Далее Ли Хуэй отправился в Берлин. Визиту спецпредставителя правительства Китая в Германию предшествовала утечка разговора офицеров Бундесвера об атаках по территории России. Китайский дипломат в разговоре со статс-секретарем МИД ФРГ Томасом Баггером заявил, что конфликт сохраняет риск перехода к дальнейшей эскалации и не соответствуют общим интересам международного сообщества, включая Китай и Германию. Ли Хуэй сказал, что КНР готова совместно с ФРГ поддержать созыв в подходящее время мирной конференции при равноправном участии всех сторон.

Аналогичный посыл — предостережение от эскалации — прозвучал и в ходе визита в Париж. В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает отправки сухопутных войск западных стран на Украину. В столице Франции Ли Хуэй встретился с заместителем генерального директора по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Жонатаном Лакотом. Эмиссар китайского правительства указал на необходимость охладить ситуацию и как можно скорее найти выход для прекращения военных действий. Он добавил, что Китай готов продолжать поддерживать тесные контакты с Францией по вопросу украинского кризиса.

Посреднические задачи второго турне

Китай хотел бы как можно скорее увидеть завершение конфликта, исходя не только из моральных, но и из практических соображений. Для Пекина важна стабильность на евразийском пространстве и бесперебойность торговых путей из Китая в Европу. В ходе дипломатического турне спецпредставитель Китая обсуждал не только украинский кризис, но и двусторонние отношения стран.

Перед началом поездки Ли Хуэя МИД КНР заявил, что цель второго раунда челночной дипломатии — "возвести мосты для проведения мирных переговоров". Дипломат на встрече с коллегами указывал на необходимость созыва в подходящее время международной конференции по Украине с равным участием всех сторон. Такой же призыв прозвучал от главы МИД КНР Ван И на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая проходила параллельно с турне Ли Хуэя.

Поездка китайского эмиссара также должна была способствовать сбору информации от разных сторон и донесению ее до другого берега. Примечательно, что первая и вторая поездки Ли Хуэя произошли на фоне успехов РФ на поле боя: в мае прошлого года турне состоялось параллельно со взятием под контроль Артемовска, в этом году — после освобождения Авдеевки.

У Китая нет иллюзий, что конфликт закончится завтра или послезавтра. На это указывает формулировка о созыве международного саммита "в подходящее время". Перед наведением мостов Пекин "переходит реку, нащупывая камни". Исходя из принципа невмешательства, КНР не стремится склонить ни одну из сторон к каким-либо условиям, а призывает к прямому, равноправному и реалистичному диалогу: такой разговор мог бы приблизить конфликт к завершению.

Ли Хуэй был на саммите, посвященном Украине, в Джидде в августе 2023 года. Конференция была созвана по предложению президента Украины Владимира Зеленского без участия России. Насколько эта и другие подобные конференции приблизили конфликт к завершению — вопрос риторический. Пекин не разделяет метафизические "формулы мира", а, напротив, склоняется к подходу физика, практика и реалиста.