Утечка из Бундесвера: подоплека и последствия одного из самых громких скандалов ВС ФРГ - Мнения ТАСС

Вячеслав Филиппов — о том, что на сегодняшний день известно о разговоре офицеров ВС ФРГ и при чем здесь Taurus

В самый разгар дискуссий о целесообразности поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus достоянием общественности стало содержание беседы высокопоставленных офицеров Бундесвера, во время которой обсуждалась возможность атаки на Крымский мост.

Что обсуждали военные Бундесвера

19 февраля начальник отдела операций и учений командования ВВС ФРГ, бригадный генерал Франк Грефе, находившись в отеле в Сингапуре, подключился к Webex-конференции с участием еще троих офицеров, в том числе инспектора (командующего) ВВС генерал-лейтенанта Инго Герхарца. Разговор длился почти 40 минут, в частности на тему возможностей применения крылатых ракет Taurus на Украине, если власти ФРГ все же поставят их Киеву.

Офицеры обсуждали оперативные детали, например как без последствий для ФРГ поддержать украинцев при программировании координат потенциальных целей. В совершенно непринужденной манере они "разболтали", что британцы и американцы уже действуют непосредственно на территории Украины, и выдвигали предположения насчет возможных объектов атак ВСУ, таких как стратегически важный Крымский мост. По оценке немецких офицеров, судя по записи, мост слишком велик, так что, мол, потребуется "10 или 20 ракет [Taurus]", чтобы его разрушить. Герхарц поведал, что Бундесвер мог бы передать максимум 100 ракет Taurus — двумя траншами по 50 штук, после чего запасы ВС ФРГ опустели бы. Из разговора также следует, что Германия поставила Киеву 3 из 12 имеющихся в ее распоряжении радиолокационных установок для систем Patriot.

Подробно обсуждалось и то, как в случае предоставления Taurus украинской стороне скрыть причастность Бундесвера к передаче координат для потенциальных целей. При этом офицеры пришли к выводу, что сделать это, не перешагнув сформулированную канцлером Олафом Шольцем "красную линию", а именно избежав участия немецких военных в конфликте, сложно. Хотя можно было бы обучить украинцев самих программировать и использовать ракеты. Однако на это потребуется время, заключили беседующие.

Речь шла о подготовке брифинга для министра обороны Бориса Писториуса. Очевидно, как пишет журнал Der Spiegel, "будь этот разговор официальным документом Бундесвера, из-за своей важности он бы получил гриф "секретно". Надо сказать, что дискуссии по вопросу возможных поставок Киеву крылатых ракет в свете успехов российской армии на Украине становятся все более ожесточенными. Оппозиция требует передать Taurus, некоторые политики из рядов "светофорной коалиции" (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия — СвДП, либералы) тоже выступают за поставки.

Вовлеченность Берлина в конфликт

Несмотря на то что офицеры дают понять: мол, правительство Шольца не дало "зеленый свет" на передачу Taurus, а прозвучавшие идеи и умозаключения в большей степени являются проработкой различных сценариев развития ситуации, утечка, как считает посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, свидетельствует о "плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт". По его словам, в Германии "должны четко сознавать, что любое планирование, связанное с возможностью нанесения ударов по объектам российской гражданской инфраструктуры, включая Крымский мост, — это, по сути, участие в подготовке террористического акта".

Бросается в глаза то, что мейнстримовые СМИ в ФРГ при обсуждении скандала вообще не задаются вопросом, а что, собственно говоря, произойдет в случае удара "Таурусами" по Крымскому мосту, — вне зависимости от участия Бундесвера в программировании ракет, какими будут последствия для Киева и реакция со стороны Москвы на атаку такого масштаба по гражданскому объекту. СМИ в первую очередь озабочены тем, что российские спецслужбы смогли перехватить разговор немецких военных; обсуждают, как утечка скажется на сотрудничестве с союзниками, на дальнейшей истории с Taurus, какие меры противодействия шпионажу и прослушке примут власти и т.п.

Утечка, мягко говоря, выставила Бундесвер в неприглядном свете, другими словами — на весь мир опозорила Вооруженные силы Германии, а вместе с ними и правительство ФРГ. Многие местные обозреватели спрашивают, а зачем Бундесвер вообще создавал собственный центр противодействия кибератакам и неужели генералы германской армии действительно обсуждают стратегические планы и сценарии действий по коммерческому каналу связи?

Согласно предварительным данным, утечка была связана с личной ошибкой одного из военных при подключении. Это тот самый Грефе, который, как я уже упоминал, находился в Сингапуре (там 20 февраля открывалась аэровыставка Singapore Airshow 2024). Он, насколько можно судить, присоединился к Webex-конференции по незащищенной связи, а именно использовал гостиничный Wi-Fi.

Писториус, как мог, старался успокоить общественность, заявив 5 марта, что взлома внутренних систем связи Бундесвера не произошло. Он заверил, что немецкие военные используют не общедоступную платформу Webex, но ее сертифицированные варианты, предназначенные для разговоров определенного уровня секретности, а серверы размещаются в дата-центре ВС ФРГ. Министр также утверждал, что большая часть сведений, которые обсуждали офицеры, якобы была и так известна широкой общественности, а перехватить разговор российские спецслужбы могли случайно.

При этом, как пишет Der Spiegel, эти слова Бориса Писториуса опасны для него самого. "Сейчас все, что нужно русским, так это опубликовать только еще одну запись, и Писториус будет опровергнут", — отметило издание. Утечка "может быть лишь верхушкой айсберга" и грозит стать яблоком раздора между западными союзниками Украины — Германией, Францией и Великобританией. Надо сказать, что первая раздраженная реакция с Туманного Альбиона уже последовала. Как сообщала газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака, британские власти считают "очень серьезной" ситуацию с утечкой. По информации издания, несмотря на публичные заявления о поддержке властей Германии, в действительности правительство Великобритании встревожено возможными последствиями перехвата.

Хочешь, чтобы это оказалось в Москве, отдай немцам

"Мы получаем все меньше информации от партнеров, поскольку она не в безопасности", — отметил источник газеты Bild. Как пишет издание, на Западе уже в ходу поговорка: "Если ты хочешь, чтобы это оказалось в Москве, отдай это немцам".

Утечка из Бундесвера не единственный за последние годы провал германских структур безопасности. В конце 2022 года в рядах Федеральной разведывательной службы (Bundesnachrichtendienst, BND) был разоблачен предполагаемый российский агент Карстен Л., который, по данным следствия, передавал секретную информацию по ситуации на Украине, в том числе полученную от других западных спецслужб. Причем на его след вышла даже не сама BND, а ее партнеры.

К проколам также относят и другой случай 2022 года — 23 февраля глава BND Бруно Каль вылетел в Киев, а на следующий день началась специальная военная операция (СВО). Его пришлось срочно вывозить в сопровождении спецподразделения, хотя до этого американское ЦРУ и британская MI6 информировали берлинских коллег о том, что Россия может начать СВО. Также "сюрпризом" для Германии стала попытка мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне 2023 года.

За кулисами западные союзники постоянно предупреждали Берлин, что Германия несерьезно относится к возможностям российской разведки и практически не имеет средств для противодействия ей. После разоблачения Карстена Л., как пишут американские СМИ, ФРГ временно даже была исключена из обмена чувствительной информацией на уровне НАТО. Тогда критерии такого обмена пересмотрела и администрация США.

Раздражению союзников способствовал и сам Шольц. 26 февраля на конференции агентства DPA он сообщил: "То, что делается для управления полетом [ракет] и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии нельзя делать". По сути, он раскрыл деятельность британских и французских военных специалистов на Украине. В обеих странах его слова вызвали негодование. Бывший глава комитета Палаты общин по обороне Тобиас Элвуд обвинил Германию в "вопиющем злоупотреблении разведданными, которое намеренно рассчитано на то, чтобы отвлечь от нежелания Германии вооружать Украину ее собственными системами управляемых ракет большой дальности".

Скандал явно не способствует повышению популярности армии в глазах населения ФРГ. Бундесвер и так не сказать чтобы вызывает пиетет у германской молодежи, несмотря на все меры властей по распространению образа ВС как привлекательного работодателя. В городах существуют пункты Бундесвера, где каждый немец при желании может ознакомиться с предложениями о службе в разных рядах войск. В общественных местах, на станциях метро, вокзалах часто сталкиваешься с рекламой, призывающей вступать в ряды вооруженных сил. И тем не менее число военнослужащих последовательно сокращается. По данным Минобороны, по состоянию на конец 2022 года в Бундесвере насчитывалось 183 050 военнослужащих, а на конец прошлого года — уже около 181 500.

Как скандал может повлиять на ситуацию вокруг Taurus?

В Германии убеждены в том, что публикация записи разговора офицеров Бундесвера направлена прежде всего против канцлера и в конечном итоге преследует цель не допустить поставок Taurus Украине. В то же время беседа военных подтверждает, что передача ракет, несмотря на многочисленные заявления Шольца, вовсе не снята с повестки дня.

Оппозиция — фракция блока ХДС/ХСС — воспользовалась утечкой для того, чтобы снова инициировать в Бундестаге голосование по резолюции о поставках Украине Taurus. Оно состоится уже в четверг, 14 марта. Хотя большинство голосов резолюция вряд ли получит, она призвана усилить давление на Шольца в этом вопросе.

В Германии дискуссии вокруг Taurus включают в себя и вариант так называемого кругового обмена ракетами с Великобританией, при котором Лондон мог бы передать Киеву свои Storm Shadow, а взамен получить от ФРГ Taurus. 9 марта глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что его страна готова помочь Германии в разрешении вопросов, связанных с поставками Украине ракет. Отвечая на вопрос, не обсуждается ли "круговой обмен", он отметил, что Великобритания "готова рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины", но детали приводить отказался. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок позднее допустила, что такой вариант может быть приемлем для Берлина.

Власти Украины просили правительство Германии поставить Taurus еще в мае 2023 года якобы с целью нанесения ударов по командным центрам и складам с боеприпасами, находящимся в российском тылу. Шольц в октябре принял решение как минимум пока не передавать ракеты. В последнее время он несколько раз повторил, что так же не намерен этого делать, и объяснил, по каким причинам. Суть его заявлений сводится к тому, что в случае поставок Германия рискует непосредственно стать "воюющей стороной".

Канцлер продолжает опасаться обострения конфликта и столкновения НАТО и России. Передача Киеву Taurus будет означать для Берлина потерю контроля над высокотехнологичной боевой системой и тем самым, в определенном смысле, — контроля над ситуацией. Обеспечить его в полной мере в случае с Taurus можно только в одном случае — отправив специалистов Бундесвера на Украину, что будет равносильно прямому участию в конфликте. Это пока "красная линия" для властей ФРГ, но, нужно признать, они уже переступали через собственные же ограничители — так было в начале конфликта с поставками оружия Украине в целом, то же произошло и впоследствии конкретно с передачей танков Leopard. На очереди Taurus?

Содержание разговора офицеров Бундесвера, несмотря на то что они обсуждают лишь различные сценарии, а не конкретные планы, показывает, насколько Германия, вопреки официальным заявлениям, уже погрязла в конфликте.