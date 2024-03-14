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Известия.ru

МО показало кадры международных учений «Морской пояс безопасности — 2024»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Оманском заливе на северо-западе Аравийского моря проходит активная часть международных военно-морских учений России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности-2024». Кадры учений в среду, 13 марта, показало Минобороны РФ.


Экипажи гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» отработали совместное тактическое маневрирование. Также они провели совместную тренировку с коллегами из Военно-морских сил Ирана и Китая. Главной целью маневров является отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

Боевые корабли выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и малокалиберной корабельной артиллерии по целям, которые имитировали морские и летательные беспилотники.

На сегодняшний день запланирована отработка свобождения захваченного пиратами судна с привлечением вертолетов и высадкой досмотровых групп.

Последний этап учений пройдет 14 марта в иранском городе Чехбехар. Там же подведут итоги мероприятия. Всего в учениях было задействовано более 20 кораблей трех стран.

Международное военно-морское учение «Морской пояс безопасности – 2024» проводится в шестой раз. Впервые в качестве наблюдателей принимали участие представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

Ранее, 19 февраля, корабли Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» участвовали в международном многостороннем военно-морском учении «МИЛАН-2024», которое проходило в Индии. Визит российских моряков в индийский порт Вишахапатнам продлился больше недели. Для тихоокеанцев были предусмотрены также культурная и спортивная программы.

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