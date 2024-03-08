Займы в интернете представляют собой особый сегмент кредитования. Это доступные продукты, с помощью которых заемщики быстро получают деньги. Оформить займ онлайн без отказа можно буквально в течение нескольких минут, отправив заявку, дождавшись рассмотрения и заключив договор.

Алгоритм получения денег через интернет: принцип работы сервисов

Краткосрочные займы онлайн предоставляют микрофинансовые компании (МФО). Это технологичные сервисы с развитым функционалом. Все процессы, начиная от подачи заявки, заканчивая получением денежных средств, осуществляются дистанционно. Это очень удобно, что и объясняет популярность таких займов. Заемщикам не нужно никуда ехать, достаточно зайти на сайт, выбрать продукт и подать заявку.

Вот как это выглядит поэтапно:

Заполнение заявки с указанием основной информации (ФИО, адрес и пр.). Рассмотрение заявки (скоринг занимает минимум времени). Перевод денежных средств на карту (при положительном решении).

Классические микрозаймы выдаются на небольшой срок, около 30 дней. Средняя сумма тоже небольшая – 15-30 тысяч рублей. Есть кредитные продукты с более высоким лимитом, обычно они доступны заемщикам при повторных обращениях, когда клиенты уже подтвердили свою благонадежность.

Многие микрокредитные организации выдают первые займы без процентов. Это способ привлечения клиентов, который позволяет получать деньги без переплаты. Это действительно выгодное предложение.

Личный кабинет, быстрые повторные займы, скорость и удобство

Онлайн-займы – это удобный кредитный продукт. Выделим несколько преимуществ и особенностей:

скорость – через несколько минут деньги уже на карте, когда они нужны срочно, данные сервисы по-настоящему выручают, особенно с учетом возможности отправки заявки из любой точки;

удобство – нужен только доступ к интернету, наличие основного документа, номер мобильного;

доступность – многие МФО принимают и рассматривают заявки в режиме онлайн;

технологичность – сервисы предлагают расширенный функционал, начиная от удобного онлайн-калькулятора для расчета займа, заканчивая наличием чатов для консультаций и пр.

После регистрации пользователи сервисов МФО могут заходить в личный кабинет. Здесь всегда доступна информация, касающаяся текущих и закрытых займов. Точный функционал зависит от особенностей личного кабинета каждого конкретного сервиса. При повторных обращениях заявки рассматриваются еще быстрее. Постоянные клиенты МФО получают что-то вроде виртуального кредитного кошелька, к которому они могут в любой момент обращаться, чтобы восполнять нехватку денежных средств.

Быстрые займы выручают в разнообразных ситуациях, начиная от обычных ежедневных трат до зарплаты, заканчивая оплатой аренды жилья и покупкой новенького девайса.