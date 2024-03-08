"Скромная сумма". Франция рвется помогать Украине – пока только обещаниями

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 8 февраля 2023 год.

Французское аналитическое издание LeMondediplomatique опубликовало подробную статью о военной помощи, которую Франция оказывает Украине. Заголовок гласит: "Франция намерена возглавить западную "артиллерийскую коалицию" для Украины". Актуальность этой теме придают недавние заявления президента Макрона, который подтвердил Владимиру Зеленскому "решимость Франции обеспечить "всю необходимую" помощь Украине, чтобы вместе с западными союзниками отразить "российскую агрессию", вплоть до введения воинских контингентов.

Париж, по словам французского президента, намерен возглавить "артиллерийскую коалицию" и обеспечить киевский режим снарядами и орудиями, чтобы не допустить поражения украинской армии. Заявление Макрона было сделано на фоне обострения боевых действий на Украине и все более активного применения танков, самолетов и артиллерии. Артиллерия – одно из пяти направлений военной помощи Киеву, которую страны НАТО обязались поставлять в рамках "формата Рамштайн" – контактной группы по вопросам обороны Украины.

Обозреватели французских СМИ обращают внимание на тот факт, что заявленные обязательства руководство Франции приняло на себя, не советуясь с общественностью и вовлекая страну в потенциально опасный конфликт с Россией. В середине февраля президент Франции Макрон подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, Париж также обещал Киеву дополнительную военную помощь.

Главой "артиллерийской коалиции" назначен генерал Жан-Мишель Гильотон, который провозгласил "триумфальное возвращение" артиллерии на поле боя.

Он отметил "великую артиллерийскую традицию" Франции, которая воплощена сегодня в самоходках "Цезарь" – одних из лучших в своей категории. Заявка на лидерство Франции в "артиллерийской коалиции" основана, по словам Гильотона, на решении передать Киеву половину парка "Цезарей" и большое количество другой техники. Это недешевое решение: по словам министра обороны Лекорню, одна только самоходка "Цезарь" стоит от трёх до четырёх миллионов евро. Пока что военный завод Nexterпроизводит 6 САУ "Цезарь" в месяц и намерен довести в этом году производство до 78 единиц, большая часть которых предназначена Украине. Ранее Лекорню посетил расположение частей, где украинские кадры учатся использовать самоходные орудия "Цезарь".

Париж призывает "союзников" разделить с ним стоимость шестидесяти САУ "Цезарь" на общую сумму в 250 млн евро. Украинская армия уже имеет около шестидесяти "Цезарей", из которых Франция поставила тридцать, а Дания – порядка 20 единиц. Сама Украина на собственные средства приобрела лишь шесть САУ "Цезарь".

При этом французская армия должна как можно скорее пополнить свои запасы, поскольку, по словам главы генштаба сухопутных сил Франции генерала Пьера Шилля, она "ампутировала" собственный военный арсенал. Помощь Украине, по его словам, приближается к "красной линии" возможностей, поэтому необходимо восполнить арсенал за счет производства новых вооружений.

Кроме того, Франция обязалась поставлять Киеву снаряды. В 2024 году она планирует производить три тысячи 155-мм снарядов в месяц, что составит 36 тысяч в год. Этого, по мнению аналитиков, абсолютно недостаточно, поскольку украинская армия тратит в день от пяти до восьми тысяч снарядов, а российские войска – в 5-6 раз больше. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война на Украине стала "битвой за боеприпасы". В январе этого года НАТО оформило заказ на 220 тысяч снарядов на общую сумму в 1,2 миллиарда евро. Предусмотрены и другие заказы на миллиарды долларов. Наряду с поставками техники и боеприпасов на Украине особенно остро стоит вопрос технического обслуживания и подготовки соответствующих украинских кадров, которые должны перейти с советских на западные образцы вооружений.

Несмотря на все воинственные заявления руководства Франции, страна отстает от других стран НАТО по оказанию помощи Украине. По подсчетам немецкого института мировой экономики в Киле, на конец октября 2023 года французская помощь составила лишь 500 миллионов евро, в то время как помощь США – 43,9 миллиарда евро, Германии – 17,1 миллиарда и Великобритании – 6,6 миллиарда. Париж категорически отвергает эти подсчеты.

Национальное собрание Франции оценило в ноябре 2023 года помощь Украине в 3,2 миллиарда евро, то есть в шесть раз больше, чем институт в Киле.

По подсчетам Министерства обороны Франции, по состоянию на 31 декабря 2023 года на поддержку ВСУ Париж потратил 2,6 миллиарда евро, а с учетом вклада в Европейский фонд мира – 3,8 миллиарда евро. В список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц Цезарь, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC и 160 разведывательных дронов. При этом количество поставленных ракет Crotale, Scalp, Mistral, Aster и Milan осталось засекреченным.

В 2024 году Франция обещает дополнительно к заявленным объемам поставить дюжину самоходок "Цезарь", партию снарядов калибра 155-мм, 40 крылатых ракет Scalp(Storm Shadow) и сотни авиабомб AASM Hammer, которые можно устанавливать на украинских самолетах МИГ и Сухой. Кроме того, в рамках мобилизации вооруженных сил НАТО (операция Thunder Lynx) Франция направила три тысячи военнослужащих в Эстонию, в том числе 300 солдат Иностранного легиона, бронетранспортеры и артиллерию. Французские ВВС регулярно патрулируют воздушное пространство стран Балтии и границу НАТО с Украиной.

Тем не менее суммарная помощь Франции остается сравнительно скромной, учитывая вклад других стран НАТО и растущие потребности Украины. Глава комиссии по обороне Сената Франции Патрис Перрен назвал эту помощь недостаточной. По его словам, "Франция не смогла осуществить переход к военной экономике". В то же время, отмечают французские обозреватели, человеческие и материальные резервы России остаются практически неисчерпаемыми.

В связи с ухудшением ситуации на фронте Европейский союз планирует выделить в этом году Украине помощь в размере 20 миллиардов евро, что значительно больше, чем годом ранее. Обещана также поставка миллиона снарядов, за которые заплатит Европейский фонд мира – крайне неподходящее название, по мнению автора статьи.

Тем не менее во французской прессе по-прежнему раздувается военный психоз: "Поражение Украины будет означать конец нерушимых границ в Европе. Необходимо усилить поддержку Украины" (LeMonde), "Поражение Украины подорвет доверие к европейскому проекту" (Le Point), "Мы не можем позволить России одержать победу на Украине. Мы будем оказывать Украине помощь, чего бы это ни стоило" (Эммануэль Макрон). На фоне нагнетаемой антироссийской истерии посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил о безответственности Парижа и опасности его втягивания в украинский конфликт. Левый еженедельник Marianne отмечает явный перекос во внешней политике Евросоюза, который уже выделил Украине помощь в размере 50 миллиардов евро и при этом игнорирует страдания и жертвы народа Палестины. По мнению издания, это является попранием принципов универсальной справедливости.

Читатели Le Monde diplomatique отмечают, что САУ "Цезарь" продемонстрировал на украинском театре военных действий серьезные конструкторские дефекты, которые повлекли многочисленные сбои. "Цезари" плохо переносят грязь и холод, они слишком сложны в обслуживании. На эту тему имеются видеоматериалы, но французский военно-промышленный комплекс блокирует их в интернете.

Дмитрий Добров