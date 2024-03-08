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Интерфакс-АВН

Россия не будет применять ядерное оружие, если не будет угрозы её существованию - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Федеральная территория Сириус. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Звучащие на Западе рассуждения о возможности ядерной войны безответственны и опасны, так как ведут к рутинизации этой темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе, и в европейских столицах, и в США, крайне безответственны и крайне опасны тем, что происходит рутинизация этой темы. Это очень опасно", - сказал он, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Знание. Первые" в рамках всемирного фестиваля молодежи.

Песков подчеркнул "ядерная война - это последнее, прощальное средство".

Говоря о возможности применения ядерного оружия Россией, он напомнил о соответствующей доктрине, существующей в РФ.

"Если что-то будет угрожать существованию нашей страны - тогда ядерное оружие. Помимо этого - никак невозможно", - сказал Песков.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что умер экс-госсекретарь США Генри Киссенджер.

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Страны
Россия
США
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Ядерный щит
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