США готовятся провести очередное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A - СМИ

Вашингтон. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Пентагон в ближайшей перспективе время может провести очередное эксплуатационное испытание разрабатываемой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), сообщило издание The War Zone, ссылаясь на представителя ВВС.

"AGM-183A ARRW в настоящее время находится на этапе эксплуатационных испытаний, - сказал он. - ВВС выполнили три из четырех таких запланированных испытаний. Решение о производстве пока еще не принято".

В конце февраля ВВС США опубликовали фотографии ракеты, подвешенной под стратегическим бомбардировщиком B-52H, который прибыл на авиабазу Андерсен на острове Гуам. Отмечалось, что персонал базы провел учебные занятия по ознакомлению с новым гиперзвуковым оружием.

В прошлом году были проведены три полноценных эксплуатационных испытания - в марте, когда оно окончилось неудачей, в августе и октябре. Гиперзвуковая ракета запускалась с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США в районе Тихого океана.

Первые пять тестовых пусков прототипа AGM-183A в процессе разработки были осуществлены в период с апреля 2021 по май 2022 года. Два из них были неудачными, один был частично удачным и еще два полностью успешными. В декабре 2022 года было осуществлено первое полноценное летное испытание перспективного образца, которое Пентагон назвал полностью успешным.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1000 миль (1600 км). Скорость гиперзвуковой ракеты превышает 5 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.