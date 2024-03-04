Сдвиг поставок МС-21 и SJ-100 не должен повлиять на планы выпуска к 2030 году 600 самолетов - Минпромторг РФ

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Перенос начала поставок самолетов МС-21 и SJ-100 на 2025-2026 гг. не должен повлиять на общие планы выпуска к 2030 году 600 гражданских лайнеров, сообщили в Минпромторге РФ.

"Уже сформирован задел самолетов, в частности, 16 "Суперджетов" и 12 МС-21 находятся в разной степени готовности и будут оснащаться российскими системами по мере их поступления. Это позволяет после завершения испытаний обеспечить догоночный график выпуска и поставки лайнеров, чтобы в целом реализовать пополнение флота российских авиакомпаний 600 самолетами к 2030 году", - заявили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

Таким образом, "текущие сдвижки поставок вправо" не должны повлиять на общее выполнение программы. Сформирован помесячный график работы отрасли, который будет находиться на контроле у правительства, отметили в ведомстве.

Планы поставок российских самолетов до 2030 года зафиксирован в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года. Согласно этому документу, в 2023-2030 гг. российский авиапром должен поставить 1081 самолет, 597 из них - силами ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК, входит в "Ростех"). Эта цифра включает 142 SJ-100, 270 МС-21, 70 Ил-114-300 и 115 Ту-214.

Передача первых шести МС-21 по программе ожидалась в 2024 году, их получателем должен был стать "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). Однако глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам 29 февраля, что поставки этого самолета переносятся, "скорее всего, на 2025 год - может быть, даже на 2026 год". Испытания МС-21 еще не закончены, производитель хочет быть уверен в безопасности этой машины, пояснил он.

В пресс-службе "Ростеха" уточнили, что сертификация и начало поставок МС-21 "с учетом предстоящих дополнительных работ" запланированы на 2025 год. "В процессе замещения иностранных компонентов на отечественные меняются весовые характеристики МС-21. Финальный облик полностью импортозамещенного самолета будет сформирован во второй половине текущего года", - сообщил "Интерфаксу" представитель госкорпорации.

По его словам, уже в текущем облике МС-21 соответствует по летно-техническим характеристикам "большей части импортного парка российских авиакомпаний". Поэтапное снятие ограничений позволит довести лайнер до параметров, "отвечающих самым высоким требованиям авиакомпаний". "Это касается и возможности обеспечения хорошей экономики эксплуатации в рамках широко принятого в российских авиакомпаниях диапазона дальности полета среднемагистрального самолета в пределах 3000 км и вместимости порядка 150-170 пассажиров", - сказали в "Ростехе". - В дальнейшем планируется как расширение летно-технических характеристик базовой модификации МС-21, так и создание линейки модификаций с увеличенной дальностью".

SUPERJET

С учетом "дополнительных работ и испытаний" сдвигается и программа создания импортозамещенного SJ-100, сообщили в "Ростехе": сертификация самолета ожидается в 2025 году, первые поставки - в 2026 году. Согласно комплексной программе-2030, первые два таких самолета должны были передать заказчику ("Аэрофлоту") в 2023 году, при этом в конце прошлого года сообщалось о сдвиге поставок на 2024 год.

"Даже с учетом такой корректировки сроки остаются рекордными, - считают в госкорпорации. - Например, базовая версия "Суперджета-100" при плотной международной кооперации, которая предоставила многочисленные готовые решения - авионику, двигатели и так далее - создавалась 10 лет. Сейчас этот самолет приходится "пересобирать" фактически заново в гораздо более быстрые сроки".

В 2026 году, с учетом уже находящихся на разной стадии готовности самолетов, планируется поставить 30 "Суперджетов", прогнозируют в "Ростехе".

В разной степени готовности сегодня находятся 16 новых лайнеров этого типа, сообщили в пресс-службе ОАК. "Компании кооперации сталкиваются с объективными ограничениями: полностью новые системы, воссоздание с нуля компетенций, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени", - пояснили в компании.

Импортозамещенные "Суперджеты" будут оснащаться российскими двигателями ПД-8, которые пока не сертифицированы. В декабре прошлого года в ходе испытаний ПД-8 "была выявлена необходимость в проведении дополнительных работ", сообщил "Интерфаксу" представитель "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех").

Ил-114-300

В ОАК также подтвердили сдвиг "вправо" программы создания регионального самолета Ил-114-300.

"По Ил-114-300 возобновление испытаний с недавно сертифицированным двигателем ТВ-7-117СТ-01 позволит получить сертификат типа в первой половине 2024 года и начать поставки в 2026 году", - сообщил представитель компании.

Ранее о переносе поставок Ил-114-300 на 2026 год свидетельствовали материалы, размещенные Минтрансом на портале regulation.gov.ru. В них новый срок объяснялся невозможностью проведения сертификации самолета после крушения в 2021 году опытного экземпляра военно-транспортного Ил-112В: он оснащается теми же двигателями ТВ7-117СТ разработки "ОДК-Климов".