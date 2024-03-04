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ЦАМТО

Германия намерена приобрести в США радиостанции ВЧ, ОВЧ и УВЧ диапазона – DSCA

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AN/PRC-117
AN/PRC-117.
Источник изображения: slideserve.com

ЦАМТО, 1 марта. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" радиостанций ВЧ, ОВЧ и УВЧ диапазона, а также сопутствующего оборудования.

Полная стоимость продажи может составить 281 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 27 февраля.

Правительство Германии обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи радиостанций AN/PRC-117; радиостанций AN/PRC-160; запасных частей; вспомогательного оборудования; инструмента и испытательного оборудования; диагностического оборудования; предоставления технической документации; обучения личного состава и учебного оборудования; оказания технической помощи, технической и логистической поддержки со стороны американского правительства и подрядчика, а также других связанных элементов логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, и повысит уровень безопасности союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа повысит совместимость ВС Германии с ВС других стран НАТО и обеспечит эффективность защищенной связи в условиях противодействия существующим и перспективным угрозам. При этом ВС Германия не испытают затруднений при принятии нового оборудования на вооружение.

Генеральным подрядчиком поставки выбрана компания L3Harris Global Communications, Inc.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Германия
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