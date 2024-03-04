Вице-адмирал Пепеляев: авианосцы в составе российского флота должны быть! - Интервью ТАСС

Дискуссии о целесообразности постройки для ВМФ России полноценных авианосцев ведутся не одно десятилетие, но исчерпывающий ответ пока так и не найден. В острой полемике на эту тему недавно возникли новые веские доводы — в свет вышла книга с лаконичным названием "Авианосец". Военная служба ее автора, бывшего заместителя начальника Главного штаба ВМФ, его научная деятельность в Крыловском государственном научном центре позволили компетентно рассказать не только об истории развития отечественного авианосного флота, но и аргументированно определить контуры его будущего. О проблемах, связанных с перспективами строительства морского авианесущего комплекса, о том, какой облик может принять эсминец нового поколения, а также о возможных путях создания класса безэкипажных кораблей рассказал в интервью ТАСС автор книги вице-адмирал Владимир Пепеляев.

— Владимир Викторович, недавно состоялась презентация вашей книги "Авианосец". Ваше заключение — авианосцам в российском флоте быть?

— Авианосцы в составе флота должны быть. Наш главный академик-кораблестроитель А.Н. Крылов говорил: "Флот — это органическое целое, относительная малочисленность или отсутствие какого-либо типа судов не искупается увеличенным развитием количества судов другого типа — излишнее их число не даст преобладания над противником, а приведет лишь к напрасной трате средств".

Если государство претендует на роль великой морской державы, оно должно иметь в составе своего флота полноценные авианосные соединения. Это подтверждается и тем, какое место в истории боевого применения военно-морских сил занимает авианосный флот, и событиями сегодняшнего дня.

Однако, прежде чем строить авианосный флот, необходимо четко сформулировать задачи, которые он будет решать как в мирное, так и в военное время, на основе которых сформулировать понятную концепцию его развития.

— Когда мы сможем приступить к реализации программы строительства авианосцев?

— Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать и сложить все составляющие процесса. Во-первых, оценить возможности нашего промышленного потенциала, в первую очередь судостроительные мощности.

При этом надо учитывать то, что, пока не решена главная и первоочередная задача — победа над "мировым злом", вся мощь нашего ВПК будет сосредоточена на обеспечении ее решения. К тому же после победы предстоит большая работа по восстановлению потерь в корабельном составе, которые мы понесли и еще можем понести.

Во-вторых, оценить имеющийся научно-технический задел. А пока необходимо продолжать исследовательские и проектные работы, в том числе в области совершенствования корабельных вооружений, которые должны вестись на опережение, чтобы к моменту утверждения проекта авианосца вооружение, планируемое к установке на корабле, уже имело высшую степень технологической готовности.

Авианосцы присутствовали во всех кораблестроительных программах нашей страны. Только в 1941 году о них на время забыли. Но уже с конца 1944 года, когда враг был отодвинут за наши границы, по распоряжению наркома ВМФ адмирала Н.Г. Кузнецова началась разработка проекта перспективного авианосца.

Однако с завидным постоянством авианосцы исчезали из всех программ. Эта "традиция" была нарушена только в начале 1960-х годов, когда мы приступили к созданию первого корабля с групповым базированием авиации — корабля дальней ПЛО — противолодочного крейсера "Москва".

В-третьих, чтобы не повторять ошибок прошлого, необходимо трезво оценить возможности по созданию современной системы базирования будущих авианосцев с полноценным тыловым и техническим обеспечением.

Именно отсутствие надлежащей системы базирования привело к тому, что авианесущие крейсера проекта 1143 оказались кораблями одного цикла, прослужив в Военно-морском флоте от 11 лет ("Новороссийск") до 18 лет (ТАВКР "Киев"). "Баку" ("Горшков"), отслужившему всего 7 лет и имевшему в активе всего одну боевую службу, повезло больше других: на него "положили глаз" наши индийские друзья. Опыт эксплуатации тяжелых авианосных и противолодочных крейсеров показал, что полноценный ремонт таких крупных и сложных кораблей мог обеспечить только завод, который их построил. Другие судоремонтные предприятия нашей страны с этой задачей справиться не смогли вице-адмирал Владимир Пепеляев книга "Авианосец"

— Вы работали в Крыловском государственном научном центре, который, как известно, предлагал три варианта авианосцев нового поколения. К сторонникам какого из них вы относитесь?

— Из всех имеющихся на сегодняшний день аванпроектов самым реальным является так называемый "Шторм". По заданию Министерства обороны в 2010-х годах Крыловским центром совместно с Невским ПКБ и авиационными НИИ была выполнена полноценная научно обоснованная научно-исследовательская работа, которая предложила шесть вариантов перспективного авианосца, в том числе с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ). "Шторм", который демонстрируется на военно-морских выставках, — это седьмой, так называемый экспортный вариант.

В перспективе при создании перспективного авианосца можно брать за основу любой из шести вариантов. С учетом опыта применения авианосцев нашими "вероятными противниками" за время, прошедшее после утверждения аванпроекта, опыта похода в зону сирийского конфликта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", специальной военной операции и последних научно-технических достижений в области морских вооружений потребуется доработка проекта. В частности, по составу авиакрыла, в котором должно найтись место самолету радиолокационного дозора и беспилотным летательным аппаратам, по главной энергетической установке, разгонному и тормозным устройствам и т.п.

Другие предложения Крыловского центра и Невского ПКБ нельзя считать полноценными аванпроектами. Это скорее предложения по техническому облику перспективного авианосца, которые для доведения их до полноценного аванпроекта потребуют серьезной научно-технической проработки. Но это не означает того, что нельзя будет воспользоваться теми наработками, которые были сделаны учеными и конструкторами в ходе исследовательских работ.

— Какое вооружение может получить в ходе модернизации тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"?

— Если верить открытым публикациям, уже в этом году корабль должен завершить ремонт и модернизацию. Скорее всего, будут модернизированы системы наблюдения, управления авиацией, комплексы самообороны и электроэнергетика.

Вывод находящегося в ремонте тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 ВМФ России из нового сухого дока филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Мурманск, 21.02.2023. Источник: Лев Федосеев / ТАСС

По всей видимости, не будет демонтирован ударный ракетный комплекс в пользу палубной авиации. Скорее его модернизируют. Остается надеться, что порочная практика создания "гибридных авианосцев" будет прервана на авианосце нового поколения. И все полезные объемы корабля будут использованы для обеспечения базирования, жизнедеятельности и боевого применения авиагруппы.

Опыт применения авианосцев в вооруженных конфликтах подтвердил утверждение апологетов "чистых" авианосцев о том, что "даже не самые удачные самолеты способны решать те задачи, которые недоступны даже достаточно мощному ракетному оружию. <...> Авиакрыло, базирующееся на ударном авианосце США, способно за один боевой вылет доставить к целям на удаление более 1 000 км около 144 000 кг высокоточных боеприпасов. Для доставки такой же массы боезапаса потребуется 30 подводных лодок с 360-ю крылатыми ракетами типа "Томагавк" вице-адмирал Владимир Пепеляев книга "Авианосец"

— А не пора ли подумать о замене палубных истребителей МиГ-29? Кто может взяться за создание перспективной машины?

— Наверное, Су-33, который создавался для использования с "трамплинного" "Кузнецова", и МиГ-29 должны продолжить свою авианосную службу. Это хорошие самолеты, модернизационные возможности которых, на мой не очень профессиональный взгляд, еще не исчерпаны. Скорее всего, в ходе этого ремонта будут доработаны системы обеспечения посадки, в первую очередь для МиГ-29.

В перспективе в качестве палубного самолета рассматривается истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), палубная версия которого может появиться при наличии устойчивого финансирования. Для его полноценного боевого применения потребуется установить на перспективном авианосце новые, более совершенные разгонное и тормозное устройства.

На "Кузнецове" его уже не будет. Для этого требуется более глубокая модернизация. А для этого нужно совсем другое финансирование и другой временной период. Нет ни того, ни другого, ни смысла. Скорее всего, "Кузнецов" останется трамплинным до конца службы.

— В связи с понятной невозможностью использования комплекса НИТКА на крымском аэродроме Саки не предполагается ли реанимация аналогичного проекта в Ейске?

— Почему нельзя использовать комплекс НИТКА? А проект в Ейске, по моим не очень проверенным данным, продолжает реализовываться. В какой он степени готовности, точно сказать не могу.

Есть смысл иметь и тот и другой комплексы. Один — в Саках, который, насколько я знаю, планировалось продолжить использовать для подготовки палубных летчиков, второй, в Ейске — для проведения испытаний и исследовательских работ. В Саках зарезервирована и законсервирована "дорожка" для катапульты и помещения для установки энергетической установки, необходимой для работы разгонного устройства. При возникновении форс-мажорной ситуации один из них может резервировать другой.

— В Крыловском центре вы занимались в том числе аванпроектом перспективного эсминца. Каким он вам видится?

— Таким, как мы показывали его ранее на выставке. Мы старались встроить наш эскадренный миноносец в общемировой тренд. Наши заокеанские противники исключили из классификации кораблей понятие "крейсер", доведя эсминец по водоизмещению и вооружению до крейсерского уровня. Они объединили два класса этих кораблей в один — destroyer, то есть "уничтожитель".

Изначально, в начале ХХ века, это название произошло от сокращения словосочетания torpedo boat destroyer — "истребитель (или уничтожитель) миноносцев". Поскольку первоначально этот класс кораблей предназначался для перехвата и уничтожения вражеских миноносцев, выходящих в атаку на ударные корабли эскадры.

Американский эсминец "Арли Бёрк", самый массовый корабль нового объединенного класса, при водоизмещении около 9 600 т имеет 96 универсальных подпалубных пусковых установок (УВП) для стрельбы зенитными, противолодочными и крылатыми ракетами, 2 трехтрубных торпедных аппарата, 1 автоматическую артустановку калибра 127 мм и 2 вертолета. Главная энергетическая установка у него газотурбинная.

Таким же мы хотели видеть и наш эсминец с УВП и самым современным вооружением, имеющим современную архитектуру, высокую мореходность и совершенные пропульсивные качества (движительные характеристики — прим. ТАСС). В надстройке планировалось применить новые материалы, которые вкупе с архитектурой надстройки должны были обеспечить ему малую радиоэлектронную заметность. Наш эсминец должен был быть вооружен только системами, доведенными до полной эксплуатационной готовности, при этом иметь большой модернизационный ресурс.

Что касается энергетики. Американцы давно, еще в 1970-х годах, отказались от использования ядерной энергетической установки на всех кораблях, кроме авианосцев, где она необходима для устойчивого поддержания хода, необходимого для проведения полетных операций, и обеспечения энергетикой работы разгонных и тормозных систем для палубной авиации.

Электродвижение на "американском чуде" — эсминце "Замволт" показало себя не с самой хорошей стороны. И вообще, сам "Замволт" — это скорее демонстрация промышленной мощи США. И поэтому серию из таких кораблей они строить, насколько мне известно, далее не собираются.

Ядерная энергетика, конечно, обеспечивает неограниченную автономность по запасам топлива, но не решает вопроса увеличения автономности по запасам продовольствия и оружия.

— Найдут ли применение новые тормозные машины, испытания которых проводил Центр научно-технических услуг (ЦНТУ) "Динамика" на "Адмирале Кузнецове", или это уже задел на будущее?

— На "Кузнецове" вряд ли. Мы уже говорили, что для этого потребуется более глубокая модернизация, что повлечет за собой значительное увеличение финансирования и времени. Скорее это задел для перспективного авианосца.

— Как обстоят дела с разработкой электромагнитной катапульты?

— Этот вопрос к "Динамике". Работа перспективная. Есть свои проблемы, как и у всякой перспективой техники. Американцы очень долго их решали на авианосце "Джеральд Форд". Надеюсь, у нас все получится и наш перспективный авианосец получит самое совершенное ЭМРУ (электромагнитное разгонное устройство). Для его эксплуатации нужна хорошая энергетика. В этом случае ЯЭУ вполне уместна.

— Как вы считаете, сколько перспективных авианосцев и эсминцев требуется для российского флота?

— Наверное, не меньше четырех авианосцев: два на Тихоокеанском флоте и два на Северном. При нормальном тыловом и техническом обеспечении это позволит выдерживать коэффициент оперативного напряжения (КОН) 0,5. Таким образом, в распоряжении командующего флотом для решения всех, в том числе и внезапно возникающих, задач будет как минимум один боеготовый авианосец.

Что касается количества кораблей других классов, в том числе и для обеспечения боевой устойчивости авианосца, — такие расчеты делаются в соответствующих управлениях Главкомата ВМФ на основе предложений военных ученых.

— Как, на ваш взгляд, будет развиваться безэкипажное направление кораблестроения?

— Вообще-то нужно было повернуться к нему лицом еще задолго до начала СВО. Хороших разработок было много. Квадрокоптеры в наших авиационных НИИ появились как минимум 15 лет назад. А на Сахалине, в чудом сохранившемся в 1990-е годы НИИ, еще в 2010-х годах на озере Тунайча проводились испытания подводных и надводных беспилотных аппаратов.

Используя опыт, полученный в ходе СВО, думаю, мы будем дальше развивать все виды беспилотников — воздушных, надводных и подводных, которыми будут вооружаться надводные корабли и подводные лодки нашего флота в зависимости от их боевого предназначения, включая авианосцы. Это потребует глубокого анализа уроков СВО и серьезной научно-технической проработки.

Кроме того, параллельно должны развиваться и совершенствоваться системы для борьбы с этим новым видом оружия.

Исходя из опыта нынешних событий, нашим научно-исследовательским организациям, наверное, нужно пересмотреть отношение к предложениям "неравнодушных граждан". Разумеется, среди них в большинстве своем присутствуют разного рода антинаучные идеи. Но во всей этой груде несуразностей, наверное, можно отыскать что-то по-настоящему интересное и перспективное. Если обратиться к истории "японского экономического чуда" 1955–1972 годов, то можно припомнить, что в нем не последнюю роль сыграл и Советский Союз. Японцы скупали "мусорные корзины" наших НИИ, журналы "Наука и жизнь", "Техника — молодежи" и даже детские брошюры "Знай и умей", черпая оттуда новые технические идеи.