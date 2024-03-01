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Интерфакс-АВН

Европейские министры иностранных дел и обороны обсудят военную помощь Молдавии - МИД Франции

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Флаги Молдавии
Флаги Молдавии.
Источник изображения: © Sputnik / Михай Карауш

Париж. 29 февраля. ИНТЕРФАКС - Европейские государства обсуждают усиление военной помощи Молдавии, сообщили в четверг французские СМИ со ссылкой на заместителя официального представителя МИД Франции Кристофа Лемуана.

"Мы очень внимательно следим за последними событиями в Молдавии. (...) Тема Молдавии обсуждалась во время встречи 26 февраля (на международной конференции в Париже по оказанию помощи Украине, - "ИФ"). Дебаты о мерах поддержки этой страны продолжатся на совещании министров иностранных дел и обороны в ближайшие дни", - сообщил Лемуан.

По его словам, "Молдавия сталкивается со все более агрессивными попытками дестабилизации". Представитель МИД также отметил, что в Европе "и за ситуацией в Приднестровье следят с большим вниманием".

Как ожидается, речь на предстоящей встрече будет идти о проектах для Украины и Молдавии по киберзащите, производству оружия, защите украинско-белорусской границы и операциях по разминированию.

Накануне съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской республики принял обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой принять меры по защите Приднестровья в условиях давления со стороны руководства Молдавии. Съезд обвинил Молдавию в "развязывании экономической войны против Приднестровья и намеренном создании предпосылок для многомиллионного дефицита бюджета".

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Страны
Молдавия
Россия
Украина
Франция
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