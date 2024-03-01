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Интерфакс-АВН

Спутник "Метеор-М" №2-4 выведен на орбиту - "Роскосмос"

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Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М"
Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 февраля. ИНТЕРФАКС - Гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-4 выведен на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Сегодня гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2-4, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б", доставлен на заданную орбиту и отделился от разгонного блока "Фрегат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разгонный блок продолжает выведение на целевые орбиты 18 российских и зарубежных попутных малых спутников.

В четверг ракета "Союз-2.1б" стартовала в 08:43 мск с космодрома Восточный, она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-4 и 18 малыми космическими аппаратами.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству сообщил, что созданный российскими предприятиями космический аппарат для Ирана запустят в качестве попутной полезной нагрузки с космодрома Восточный 29 февраля.

По данным компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос"), "все попутные МКА предназначены для осуществления гражданских космических миссий".

Там также сообщили, что 17 малых спутников из попутной нагрузки произведены российской частной компанией "Спутникс" (входит в Sitronics Group): 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также аппарат группировки сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М".

В рамках данного запуска в качестве попутной полезной нагрузки планировали вывести на орбиту первый спутник-демонстратор серии "Марафон-IoT". Однако 16 февраля "Роскосмос" сообщил о переносе запуска данного аппарата из-за дополнительных проверок программного обеспечения.

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Страны
Иран
Россия
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Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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