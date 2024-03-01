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ТАСС

Объемы выпуска платформы "Скальпель" будут исчисляться тысячами в 2024 году - разработчик

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БПЛА "Скальпель"
Многоцелевая платформа одноразового применения "Скальпель".
Источник изображения: КБ "Восток"

В конструкторском бюро "Восток" отметили, что разработка продолжит жизнь в российской армии в составе комплекса с разведывательным БПЛА

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Ударная беспилотная платформа "Скальпель" запущена в серийное производство, до конца 2024 года будет произведено несколько тысяч экземпляров изделий. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Восток".

"Скальпель" будет производиться очень крупной серией, до конца 2024 года мы выйдем на производство в объеме тысяч экземпляров изделия. Точные данные не разглашаются, счет идет на тысячи изделий. Далее "Скальпель" продолжит жизнь в российской армии в составе комплекса с разведывательным беспилотным летательным аппаратом", - заявили в организации.

Новый барражирующий боеприпас применяется в зоне спецоперации с 2023 года. "Мы модернизировали катапульту, с которой запускается платформа. Она стала более компактной, удобной в использовании, разворачивается в три раза быстрее. Бережем жизни солдат. Также "Скальпель" получил новую связь. Регулярно совершенствуемся, подстраиваемся под новые реалии", - рассказали в КБ "Восток".

Масса полезной нагрузки платформы - 5 кг, взлетный вес 10,5 кг, крейсерская скорость - 120 км/ч, дальность полета - 40 км. Платформа является недорогим аналогом известного российского дрона-камикадзе "Ланцет", разработанного российской компанией ZALA (входит в концерн "Калашников"). 

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