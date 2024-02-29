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Интерфакс-АВН

США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права в Газе - СМИ

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Последствия израильских ударов в Газе. 23 октября 2023 года.
Последствия израильских ударов в Газе. 23 октября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ariel Schalit

Вашингтон. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - США требуют от Израиля подписания письменных гарантий о соблюдении международного права при использовании американского оружия в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

"Администрация Байдена дала Израилю время до середины марта, чтобы подписать письмо, предоставленное США во вторник, в котором даются гарантии, что он будет соблюдать международное право при использовании американского оружия и разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу", - сообщает портал.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, запрос США состоит в том, чтобы получить письменные гарантии к середине марта, чтобы госсекретарь США Энтони Блинкен мог заверить их к концу месяца.

Как заявил собеседник портала из США, в последние дни аналогичные письма были направлены нескольким другим странам, которые используют американское оружие. Каким конкретно, он не уточнил.

Президент США Джо Байден 8 февраля издал меморандум о национальной безопасности, согласно которому перед поставкой американского оружия страна должна предоставить Вашингтону "заслуживающие доверия письменные гарантии", что она будет использовать любое такое оружие в соответствии с международным гуманитарным правом.

Если гарантии не будут предоставлены к установленному сроку, поставки оружия из США в страну будут приостановлены.

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Страны
Израиль
США
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