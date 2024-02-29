Турция готова сделать ставку на Россию. И не только в энергетике (Aydinlik Gazetesi, Турция)

Aydınlık: в Турции считают сотрудничество с Россией выгодным для себя

Президент Путин назвал Турцию самым надежным партнером в энергетике, пишет Aydınlık. В то время как Запад движется вниз, развивающиеся страны поднимаются. Анкара тоже может расти вместе с ними, а расширение сотрудничества с Москвой ускорит этот процесс, считают турецкие эксперты.

Президент России Владимир Путин, оценивая события в энергетической сфере в интервью российскому государственному телеканалу "Россия-1", назвал Турцию самым надежным партнером в сфере торговли энергоносителями. Заявления российского лидера получили широкое освещение в мировых СМИ. Было высказано мнение о том, что Турция заменит Германию. Экономисты в беседе с Aydınlık Avrupa прокомментировали заявления Путина. Глава отдела экономической политики партии "Родина" Хакан Топкурулу (Hakan Topkurulu) отметил, что Турции ради своей энергетической безопасности и интересов необходимо отказаться от "политики баланса". Обозреватель Aydınlık, экономист Серхат Латифоглу (Serhat Latifoğlu) подчеркнул, что формируются условия для того, чтобы Турция смогла стать промышленным гигантом, заменив Германию.

Хакан Топкурулу высказал следующую точку зрения.

Наша энергетическая безопасность – у соседей

"Турция с точки зрения поставок как природного газа, так и нефти нуждается в своих восточных соседях, а именно в России, Иране, Азербайджане, Ираке. А импорт энергии из таких стран второго звена, как Саудовская Аравия, Катар, Казахстан, Алжир, обходится дороже".

Две страны первого звена с точки зрения поставок энергоносителей в Турцию сталкиваются с попытками окружения со стороны США с помощью санкций. Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита президента Ирана Ибрагима Раиси в Турцию заявил, что две страны нацелены на увеличение товарооборота до 30 миллиардов долларов, это не представляется реалистичным в краткосрочной перспективе, поскольку турецкое правительство в политике в последнее время ближе к атлантической системе.

Россия – наш крупнейший энергетический партнер

Несмотря на то что турецкое правительство сейчас стало придерживаться более атлантистской линии в международных отношениях, большая часть импорта энергоносителей осуществляется по-прежнему из России. По данным за ноябрь прошлого года, 52% нашего импорта природного газа и 62% нашего импорта нефти приходилось на Россию.

Очень важно, что Турция более половины импорта энергоносителей закупает у России вопреки серьезному давлению со стороны Запада. С другой стороны, тот факт, что турецкие банки отказались принимать экспортную выручку из России после январского визита госсекретаря США Энтони Блинкена (Anthony Blinken) в Турцию, указывает на начало нового процесса.

Турция должна воспользоваться возможностями и отказаться от политики баланса

Тот факт, что европейские страны, прежде всего Германия, в отличие от Турции прекратили торговлю с Россией, в частности импорт энергоносителей, привел к тому, что эти страны, в которых и так ожидался застой, быстро скатились в экономический кризис. Дорогая энергия, импортируемая из США, вовлекла эти экономики в рецессию.

В сложившихся условиях Путин назвал Турцию самым надежным партнером. Газопровод “Турецкий поток” по-прежнему работает, и импорт природного газа из России продолжается. Как известно, трубопровод “Северный поток”, согласно заявлению Путина, был подорван и выведен из строя американским ЦРУ. То, что “Турецкий поток” до сих пор действует, повышает надежность Турции как энергетического партнера.

В этом отношении лучшее, что может сделать Турция ради собственных интересов, – это отказаться от политики баланса между Украиной и Россией, или, другими словами, между Атлантикой и Азией, и как можно скорее занять свое место в Азии".

Серхат Латифоглу оценил экономические события следующим образом.

Энергетическая зависимость Турции уменьшится

"Через турецкую территорию проходит семь отдельных энергетических линий. Турция является энергетическим центром. Путин неоднократно подчеркивал это и в прошлом году. В этом отношении путь открыт, и Турция стремительно движется к тому, чтобы стать энергетическим центром мирового масштаба. С одной стороны, доходы от транзита энергоресурсов по этим семи отдельным трубопроводам, с другой – наши собственные ресурсы, которые мы уже добываем. В ближайшие десять лет энергетическая зависимость Турции значительно уменьшится.

Крайне важно, что Путин выражает доверие. Такие заявления российского лидера, несмотря на то что Турция предприняла некоторые шаги в отношении НАТО, много значат. Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции.

Заявление Путина историческое

Назвав Турцию самым “надежным партнером”, Путин дал историческое определение. Это, конечно, о многом говорит прежде всего для Турции, а также для турецко-российских отношений и мира в регионе. Это объединяющий шаг в ответ на окружение со стороны НАТО.

Турецко-российские торговые отношения имеют колоссальный потенциал. Турция является важной производительной силой, и сотрудничество с Россией расширяет ее возможности еще больше. В России – большое количество природных ресурсов и человеческого капитала. У нее очень основательная инфраструктура. В этом смысле отношения Турции и России могут развиваться по пути сотрудничества России с Германией после 1990-х годов. Турция потенциально способна стать такой же крупной производственной державой, как Германия. Это необходимо поддерживать инвестициями.

Немецко-российское сотрудничество подорвали США

Соединенным Штатам удалось подорвать сотрудничество Германии с Россией. Аналогичным образом США пытаются помешать сотрудничеству Турции с Россией. Нам необходимо обращать внимание на эти препятствия и укреплять российско-турецкое партнерство еще больше для становления Турции крупной производственной державой.

Во время санкций для турецких компаний возникли большие возможности. Как известно, западные компании ушли из России, и их место начали занимать прежде всего китайские компании. Для нас также существуют большие возможности практически по каждому виду продукции как в плане производства, так и с точки зрения рынков. Есть серьезные возможности особенно в производственном секторе, поскольку после распада Советского Союза Россия оставалась слабой в этом отношении и во многом потеряла свою производственную мощь. На определенных областях были очень сконцентрированы, тогда как по остальным направлениям, в средней и легкой промышленности, а также в некоторых отраслях тяжелой промышленности, Россия ослабела. Турция же, наоборот, сильна в этих сферах, и здесь открываются важные возможности.

Нужно вкладывать прямые инвестиции в России

Я также рекомендую прямые инвестиции. Россия – это гораздо больше, чем западный рынок. Когда вы выходите на российский рынок, вы выходите на евразийский рынок, на пространство Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Аналогичным образом у вас появляется шанс получить доступ к Китаю. Вдобавок к этому есть важные перспективы в рамках инициативы “Пояс и путь”. Возможности для бизнеса существуют во многих различных секторах, от логистики до транспорта, инвестиций в инфраструктуру и смежных секторов. Речь идет о широкой географии, охватывающей всю Евразию, включая такие страны, как Индия и Пакистан.

Европа сегодня ослабевает, и ее примеру последуют США. В то время как Запад движется вниз, развивающиеся страны, например, страны БРИКС, поднимаются. Турция тоже может расти вместе с ними. В частности, расширение сотрудничества с Россией ускорит этот рост.

Возможно использование национальных валют в торговле

В финансовом секторе как минимум не меньшие возможности, чем в реальном. Между Россией и Китаем, Россией и Индией создана новая платежная система. Турции тоже необходимо присоединиться к ней. Успешно идет торговля с использованием национальных валют. Путин в интервью заявил, что с Китаем начали торговать практически полностью без доллара. Это историческое событие.

Мейнстримовые экономисты сказали бы, что это невозможно, но это не так. Можно торговать в очень больших объемах национальными валютами, не используя доллар. Это касается и финансового сектора. Может возникнуть важное сотрудничество, прежде всего в Евразии. Использование преимуществ расширяющегося и динамичного российского рынка, а не статичного и сокращающегося западного рынка, и выход в Азию через Россию – все это предполагает значительные возможности для финансового сектора".

Автор: Толга Дишджи (Tolga Dişci)